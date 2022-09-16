https://sputnikarabic.ae/20220916/دول-منظمة-شنغهاي-للتعاون-تدعو-إلى-الالتزام-بمعاهدة-حظر-الأسلحة-الكيميائية-1067820864.html
دول منظمة شنغهاي للتعاون تدعو إلى الالتزام بمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية
دول منظمة شنغهاي للتعاون تدعو إلى الالتزام بمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية
دعت الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم الجمعة، إلى الامتثال لاتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T10:32+0000
2022-09-16T10:32+0000
2022-09-16T10:32+0000
منظمة شنغهاي للتعاون
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سمرقند- سبوتنيك. وجاء في البيان الختامي لقمة منظمة شنغهاي للتعاون: "تدعو الدول الأعضاء إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية، وتدمير تلك الأسلحة، كأداة فعالة لنزع السلاح وعدم الانتشار، وتشدد على أهمية تدمير جميع المخزونات المعلنة من الأسلحة الكيميائية في أسرع وقت ممكن".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن منظمة شنغهاي للتعاون هي اليوم أكبر منظمة إقليمية في العالم، وهي تعمل على زيادة دورها في حل المشاكل الدولية والإقليمية.وقال بوتين في قمة منظمة شنغهاي للتعاون: "في الواقع، منظمة شنغهاي للتعاون اليوم هي أكبر منظمة إقليمية في العالم".وشدد بوتين على أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في البلدان الأعضاء فيها، ويتم إنشاء نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي، وتتركز إمكانات فكرية وتكنولوجية قوية، وجزء كبير من الموارد الطبيعية في العالم في دولها.وأضاف: "في الوقت نفسه، لا تقف منظمة شنغهاي للتعاون مكتوفة الأيدي وتواصل تطويرها تدريجيا، وزيادة دورها في حل المشاكل الدولية والإقليمية، والحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في جميع أنحاء منطقة أوراسيا الشاسعة".
https://sputnikarabic.ae/20220916/مدير-اللجنة-التنفيذية-لهيكل-مكافحة-الإرهاب-منظمة-شنغهاي-تحتاج-إلى-اتخاذ-تدابير-لفضح-المتطرفين-1067819974.html
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منظمة شنغهاي للتعاون
دول منظمة شنغهاي للتعاون تدعو إلى الالتزام بمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية
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دعت الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم الجمعة، إلى الامتثال لاتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
سمرقند- سبوتنيك. وجاء في البيان الختامي لقمة منظمة شنغهاي للتعاون: "تدعو الدول الأعضاء إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية، وتدمير تلك الأسلحة، كأداة فعالة لنزع السلاح وعدم الانتشار، وتشدد على أهمية تدمير جميع المخزونات المعلنة من الأسلحة الكيميائية في أسرع وقت ممكن".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن منظمة شنغهاي للتعاون هي اليوم أكبر منظمة إقليمية في العالم، وهي تعمل على زيادة دورها في حل المشاكل الدولية والإقليمية.
وقال بوتين في قمة منظمة شنغهاي للتعاون: "في الواقع، منظمة شنغهاي للتعاون اليوم هي أكبر منظمة إقليمية في العالم".
وشدد بوتين على أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في البلدان الأعضاء فيها، ويتم إنشاء نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي، وتتركز إمكانات فكرية وتكنولوجية قوية، وجزء كبير من الموارد الطبيعية في العالم في دولها.
وأضاف:
"في الوقت نفسه، لا تقف منظمة شنغهاي للتعاون مكتوفة الأيدي وتواصل تطويرها تدريجيا، وزيادة دورها في حل المشاكل الدولية والإقليمية، والحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في جميع أنحاء منطقة أوراسيا الشاسعة".