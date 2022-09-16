https://sputnikarabic.ae/20220916/دول-منظمة-شنغهاي-للتعاون-تدعو-إلى-زيادة-الاستثمار-في-استخراج-الوقود-الأحفوري-1067832054.html
دول منظمة شنغهاي للتعاون تدعو إلى زيادة الاستثمار في استخراج الوقود الأحفوري
دول منظمة شنغهاي للتعاون تدعو إلى زيادة الاستثمار في استخراج الوقود الأحفوري
دعت دول منظمة شنغهاي للتعاون إلى تشكيل نظام للطاقة الآمنة والفعالة، وكذلك زيادة الاستثمارات في استخراج الوقود الأحفوري من الدول الرائدة في توريد النفط والغاز... 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T12:35+0000
2022-09-16T12:35+0000
2022-09-16T12:35+0000
منظمة شنغهاي للتعاون
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تم اعتماد الوثيقة في أعقاب نتائج قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند.وجاء في الوثيقة: "من المهم، مع مراعاة ظروف وخصائص كل دولة، استخدام المزايا المشتركة والتكميلية للوقود الأحفوري ومصادر الطاقة النظيفة، وفي هذا الصدد، زيادة الاستثمار في استكشاف وإنتاج الوقود الأحفوري عن طريق النفط الرائد والدول الموردة للغاز والمصدرة".كما دعا قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون إلى تشكيل نظام للطاقة النظيفة المنخفضة الكربون والآمنة والفعالة، وتنويع أنواع ناقلات الطاقة ومصادر الطاقة، والاستخدام الفعال لإمكانيات التصدير، والاستخدام المستدام للطاقة النظيفة ومصادر الطاقة المنخفضة الكربون.وقال القادة في بيان: "نعتبر التطوير المنسق لطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة المائية، والطاقة النووية، والطاقة الحيوية، وطاقة الهيدروجين، وتقنيات تخزين الطاقة اتجاهًا واعدًا".بالإضافة إلى ذلك، دعوا إلى تطبيق تقنيات مختلفة نظيفة ومنخفضة الكربون في صناعة الطاقة، بما في ذلك الاستخدام النظيف والفعال للوقود الأحفوري في عملية تحويل الطاقة.وأكدت الوثيقة: "من المهم تقليل الحواجز التقنية، وتوسيع نقل التكنولوجيا ومشاركتها، وتحسين كفاءة الطاقة، وتوسيع جغرافية مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة مستوى استخدام الطاقة النظيفة، وتعزيز تطوير صناعة طاقة حديثة".كما أشار قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون إلى أن الأزمات الإقليمية والإجراءات التقييدية الأحادية الجانب تعمل على تغيير التوازن بين العرض والطلب على الطاقة في جميع أنحاء العالم، مما يعطل سلسلة توريد الطاقة، وبالتالي إلى تقلبات حادة في الأسواق وزيادة كبيرة في أسعار الطاقة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة شنغهاي للتعاون
دول منظمة شنغهاي للتعاون تدعو إلى زيادة الاستثمار في استخراج الوقود الأحفوري
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دعت دول منظمة شنغهاي للتعاون إلى تشكيل نظام للطاقة الآمنة والفعالة، وكذلك زيادة الاستثمارات في استخراج الوقود الأحفوري من الدول الرائدة في توريد النفط والغاز وتصديره، حسبما جاء في بيان مشترك للقادة مكرس لضمان أمن الطاقة العالمي.
تم اعتماد الوثيقة في أعقاب نتائج قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند.
وجاء في الوثيقة: "من المهم، مع مراعاة ظروف وخصائص كل دولة، استخدام المزايا المشتركة والتكميلية للوقود الأحفوري ومصادر الطاقة النظيفة، وفي هذا الصدد، زيادة الاستثمار في استكشاف وإنتاج الوقود الأحفوري عن طريق النفط الرائد والدول الموردة للغاز والمصدرة".
كما دعا قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون إلى تشكيل نظام للطاقة النظيفة المنخفضة الكربون والآمنة والفعالة، وتنويع أنواع ناقلات الطاقة ومصادر الطاقة، والاستخدام الفعال لإمكانيات التصدير، والاستخدام المستدام للطاقة النظيفة ومصادر الطاقة المنخفضة الكربون.
وقال القادة في بيان: "نعتبر التطوير المنسق لطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة المائية، والطاقة النووية، والطاقة الحيوية، وطاقة الهيدروجين، وتقنيات تخزين الطاقة اتجاهًا واعدًا".
بالإضافة إلى ذلك، دعوا إلى تطبيق تقنيات مختلفة نظيفة ومنخفضة الكربون في صناعة الطاقة، بما في ذلك الاستخدام النظيف والفعال للوقود الأحفوري في عملية تحويل الطاقة.
وأكدت الوثيقة: "من المهم تقليل الحواجز التقنية، وتوسيع نقل التكنولوجيا ومشاركتها، وتحسين كفاءة الطاقة، وتوسيع جغرافية مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة مستوى استخدام الطاقة النظيفة، وتعزيز تطوير صناعة طاقة حديثة".
كما أشار قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون إلى أن الأزمات الإقليمية والإجراءات التقييدية الأحادية الجانب تعمل على تغيير التوازن بين العرض والطلب على الطاقة في جميع أنحاء العالم، مما يعطل سلسلة توريد الطاقة، وبالتالي إلى تقلبات حادة في الأسواق وزيادة كبيرة في أسعار الطاقة.