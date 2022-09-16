ديفيد بيكهام يذرف الدمع أمام نعش الملكة إليزابيث بعد انتظاره في طابور طويل مدة 12 ساعة... فيديو
© AP Photo / Evan Agostiniديفيد بيكهام
ديفيد بيكهام
© AP Photo / Evan Agostini
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لأسطورة كرة القدم البريطاني، ديفيد بيكهام، أثناء انتظاره في طابور طويل بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم الجمعة، لإلقاء نظرة على نعش ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية.
وأكد نجم فريقي "مانشستر يونايتد" و"ريال مدريد" السابق أنه يقدر الوقت الذي شاركه مع أفراد من الجمهور في الطابور.
David Beckham, queuing to see the queen lying in state (and possibly still hoping for a glimpse at a knighthood) pic.twitter.com/QxWIKoCEXp— Rupert Myers (@RupertMyers) September 16, 2022
Today in London, global superstar David Beckham shunned VIP treatment to wait in line alongside everyone else, queueing since the early hours of this morning for over 12 hours to see the Queen lying in state. pic.twitter.com/zoR3WY8KEM— WTF Facts (@mrwtffacts) September 16, 2022
وأضاف لاعب كرة القدم السابق، الذي كان يصطف في الطابور لمدة 12 ساعة، إنه وقف كل تلك الفترة من أجل "الاحتفال بالحياة المذهلة لملكتنا"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
ونشرت شبكة "سكاي" البريطانية مقطع مصور لديفيد بيكهام وهو يذرف دمعة تعبيرا عن احترامه للملكة إليزابيث الثانية، بعد وقوفه في الطابور الطويل، ولدى وصوله إلى نعش الملكة حنى رأسه ببطء وحدق في الأرض وهو ينظر إليه.
David Beckham wiped away a tear as he paid his respects to the Queen after queueing for 13 hours.— Sky News (@SkyNews) September 16, 2022
Beckham slowly bowed his head and stared at the floor as he viewed the Queen's coffin.
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وسيتم نقل نعش الملكة إليزابيث الثانية عن طريق الجنازة الملكية إلى قلعة وندسور في غرب لندن، لإقامة دفن خاص لها، حيث سيوضع جثمانها إلى جانب زوجها الراحل، الأمير فيليب، ووالديها وأختها.
وأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والإمبراطور الياباني، ناروهيتو، حضورهم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، المقامة يوم 19 سبتمبر/ أيلول الجاري.