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https://sputnikarabic.ae/20220916/ديفيد-بيكهام-يذرف-الدمع-أمام-نعش-الملكة-إليزابيث-بعد-انتظاره-في-طابور-طويل-مدة-12-ساعة-فيديو-1067844860.html
ديفيد بيكهام يذرف الدمع أمام نعش الملكة إليزابيث بعد انتظاره في طابور طويل مدة 12 ساعة... فيديو
ديفيد بيكهام يذرف الدمع أمام نعش الملكة إليزابيث بعد انتظاره في طابور طويل مدة 12 ساعة... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لأسطورة كرة القدم البريطاني، ديفيد ‏بيكهام، أثناء انتظاره في طابور طويل بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم... 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T17:53+0000
2022-09-16T17:53+0000
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وأكد نجم فريقي "مانشستر يونايتد" و"ريال مدريد" السابق أنه يقدر الوقت الذي شاركه مع أفراد من الجمهور في الطابور.وأضاف لاعب كرة القدم السابق، الذي كان يصطف في الطابور لمدة 12 ساعة، إنه وقف كل تلك الفترة من أجل "الاحتفال بالحياة المذهلة لملكتنا"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".ونشرت شبكة "سكاي" البريطانية مقطع مصور لديفيد بيكهام وهو يذرف دمعة تعبيرا عن احترامه للملكة إليزابيث الثانية، بعد وقوفه في الطابور الطويل، ولدى وصوله إلى نعش الملكة حنى رأسه ببطء وحدق في الأرض وهو ينظر إليه.وسيتم نقل نعش الملكة إليزابيث الثانية عن طريق الجنازة الملكية إلى قلعة وندسور في غرب لندن، لإقامة دفن خاص لها، حيث سيوضع جثمانها إلى جانب زوجها الراحل، الأمير فيليب، ووالديها وأختها.وأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والإمبراطور الياباني، ناروهيتو، حضورهم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، المقامة يوم 19 سبتمبر/ أيلول الجاري.
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منوعات, مجتمع
منوعات, مجتمع

ديفيد بيكهام يذرف الدمع أمام نعش الملكة إليزابيث بعد انتظاره في طابور طويل مدة 12 ساعة... فيديو

17:53 GMT 16.09.2022
© AP Photo / Evan Agostiniديفيد بيكهام
ديفيد بيكهام - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
ديفيد بيكهام
© AP Photo / Evan Agostini
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لأسطورة كرة القدم البريطاني، ديفيد ‏بيكهام، أثناء انتظاره في طابور طويل بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم الجمعة، لإلقاء نظرة على نعش ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية.‏
وأكد نجم فريقي "مانشستر يونايتد" و"ريال مدريد" السابق أنه يقدر الوقت الذي شاركه مع أفراد من الجمهور في الطابور.
وأضاف لاعب كرة القدم السابق، الذي كان يصطف في الطابور لمدة 12 ساعة، إنه وقف كل تلك الفترة من أجل "الاحتفال بالحياة المذهلة لملكتنا"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
ونشرت شبكة "سكاي" البريطانية مقطع مصور لديفيد بيكهام وهو يذرف دمعة تعبيرا عن احترامه للملكة إليزابيث الثانية، بعد وقوفه في الطابور الطويل، ولدى وصوله إلى نعش الملكة حنى رأسه ببطء وحدق في الأرض وهو ينظر إليه.
وسيتم نقل نعش الملكة إليزابيث الثانية عن طريق الجنازة الملكية إلى قلعة وندسور في غرب لندن، لإقامة دفن خاص لها، حيث سيوضع جثمانها إلى جانب زوجها الراحل، الأمير فيليب، ووالديها وأختها.
وأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والإمبراطور الياباني، ناروهيتو، حضورهم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، المقامة يوم 19 سبتمبر/ أيلول الجاري.
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