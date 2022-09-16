https://sputnikarabic.ae/20220916/رئيسي-5-جولات-حوار-عقدت-بين-إيران-والسعودية-ومستمرون-بذلك-1067828696.html
رئيسي: 5 جولات حوار عقدت بين إيران والسعودية ومستمرون بذلك
رئيسي: 5 جولات حوار عقدت بين إيران والسعودية ومستمرون بذلك
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، إنه تم عقد 5 جولات حوار بين إيران والسعودية، وطهران ستستمر في ذلك. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T11:42+0000
2022-09-16T11:42+0000
2022-09-16T11:42+0000
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وفي مقابلة للرئيس الإيراني مع قناة "الجزيرة"، نقلت أجزاء منها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، أوضح إبراهيم رئيسي أن بلاده عقدت 5 جولات حوار مع السعودية، وإيران ستستمر في إجراء مثل هذه الحوارات.وأشار الرئيس الإيراني إلى أنه "إذا لم تتدخل قوى خارجية فإنه يمكن حل مشاكل المنطقة".وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أكد أن تعزيز العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية، يصب في صالح الأمن في المنطقة ككل، معتبرا أن إعادة بناء وتعزيز العلاقات بين السعودية وإيران يخدم أمن المنطقة.وعن جلسات الحوار التي عقدت بين إيران والمملكة، قال رئيسي: "كانت مفيدة، ومع استكمال تنفيذ الاتفاقات السابقة سيتمهد الطريق لتعزيز التفاعل".وأجرت السعودية وإيران 5 جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية للجولة السادسة من هذا الحوار قريبا.وانقطعت العلاقات بين البلدين في 2016، بعدما اقتحم محتجون السفارة والقنصلية السعودية في إيران، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر بعد إدانته بتهمة الإرهاب.وتسود خلافات عميقة بين طهران والرياض في العديد من الملفات بما في ذلك الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا عسكرية لدعم القوات الحكومية في مواجهة "أنصار الله" المدعومة من إيران، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
https://sputnikarabic.ae/20220830/الرئيس-الإيراني-جولات-الحوار-مع-السعودية-كانت-مفيدة-1067058333.html
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إيران, السعودية, أخبار العالم الآن
إيران, السعودية, أخبار العالم الآن
رئيسي: 5 جولات حوار عقدت بين إيران والسعودية ومستمرون بذلك
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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، إنه تم عقد 5 جولات حوار بين إيران والسعودية، وطهران ستستمر في ذلك.
وفي مقابلة للرئيس الإيراني مع قناة "الجزيرة"، نقلت أجزاء منها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا
"، صباح اليوم الجمعة، أوضح إبراهيم رئيسي أن بلاده عقدت 5 جولات حوار مع السعودية، وإيران ستستمر في إجراء مثل هذه الحوارات.
وأشار الرئيس الإيراني إلى أنه "إذا لم تتدخل قوى خارجية فإنه يمكن حل مشاكل المنطقة".
وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أكد أن تعزيز العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية، يصب في صالح الأمن في المنطقة ككل
، معتبرا أن إعادة بناء وتعزيز العلاقات بين السعودية وإيران يخدم أمن المنطقة.
وعن جلسات الحوار
التي عقدت بين إيران والمملكة، قال رئيسي: "كانت مفيدة، ومع استكمال تنفيذ الاتفاقات السابقة سيتمهد الطريق لتعزيز التفاعل".
وأجرت السعودية وإيران
5 جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية للجولة السادسة من هذا الحوار قريبا.
وانقطعت العلاقات بين البلدين في 2016، بعدما اقتحم محتجون السفارة والقنصلية السعودية في إيران، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر بعد إدانته بتهمة الإرهاب.
وتسود خلافات عميقة بين طهران والرياض في العديد من الملفات بما في ذلك الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا عسكرية لدعم القوات الحكومية في مواجهة "أنصار الله" المدعومة من إيران، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.