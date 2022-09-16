https://sputnikarabic.ae/20220916/رئيس-برلمان-القرم-تصرفات-زيلينسكي-في-أوكرانيا-جريمة-جنائية-ومستقبله-السجن-1067850181.html
رئيس برلمان القرم: تصرفات زيلينسكي في أوكرانيا جريمة جنائية ومستقبله السجن
رئيس برلمان القرم: تصرفات زيلينسكي في أوكرانيا جريمة جنائية ومستقبله السجن
وصف رئيس برلمان جمهورية القرم، فلاديمير كونستانتينوف، تصرفات الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي في أوكرانيا بأنها جريمة جنائية، منوها بأن مستقبله سيكون في... 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T23:37+0000
2022-09-16T23:37+0000
2022-09-16T23:37+0000
أخبار أوكرانيا
شبه جزيرة القرم الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103604/03/1036040366_0:251:2751:1798_1920x0_80_0_0_ec104c1dab7d06a17a12b61a7cd7843b.jpg
سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال كونستانتينوف في حديث لوكالة " سبوتنيك ": "يواصل زيلينسكي سياسته الإجرامية في أوكرانيا، كل هذا يمكن وصفه بأنه جريمة جنائية خطيرة تهدف إلى تدمير الشعب الأوكراني، سيتعين عليه الرد عن كل الأقوال والأفعال، مستقبله هو فقط في زنزانة السجن".يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد صرح، أمس الجمعة، بأنه "لعقد لقاء مع زيلينسكي، يجب أن توافق كييف على ذلك، ولكنهم يرفضون التفاوض".وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي بعد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند: "أردوغان يرى أن اجتماعي مع زيلينسكي سيحقق نتيجة إيجابية".وقال بوتين إن "الغرب كان على مدى عقود يدرس فكرة انهيار روسيا، ولاحقًا استخدام روسيا في الحرب ضد الصين"، وتابع: "لن ينتظروا ذلك، دعوهم يحلون واجباتهم على النحو الذي يرونه مناسبا".وأضاف بوتين: "الغرب حاول إنشاء جيب مناهض لروسيا في أوكرانيا من أجل انهيار روسيا، وتم إطلاق العملية العسكرية الخاصة لمنع ذلك".
شبه جزيرة القرم الروسية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103604/03/1036040366_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_153ebae7a84636544b882b25f07c325a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, شبه جزيرة القرم الروسية
أخبار أوكرانيا, شبه جزيرة القرم الروسية
رئيس برلمان القرم: تصرفات زيلينسكي في أوكرانيا جريمة جنائية ومستقبله السجن
تابعنا عبر
وصف رئيس برلمان جمهورية القرم، فلاديمير كونستانتينوف، تصرفات الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي في أوكرانيا بأنها جريمة جنائية، منوها بأن مستقبله سيكون في السجن.
سيمفيروبول - سبوتنيك
. وقال كونستانتينوف في حديث لوكالة " سبوتنيك ": "يواصل زيلينسكي سياسته الإجرامية في أوكرانيا، كل هذا يمكن وصفه بأنه جريمة جنائية خطيرة تهدف إلى تدمير الشعب الأوكراني، سيتعين عليه الرد عن كل الأقوال والأفعال، مستقبله هو فقط في زنزانة السجن".
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
كان قد صرح، أمس الجمعة، بأنه "لعقد لقاء مع زيلينسكي، يجب أن توافق كييف على ذلك، ولكنهم يرفضون التفاوض".
وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي بعد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند: "أردوغان يرى أن اجتماعي مع زيلينسكي سيحقق نتيجة إيجابية".
وقال بوتين إن "الغرب كان على مدى عقود يدرس فكرة انهيار روسيا، ولاحقًا استخدام روسيا في الحرب ضد الصين"، وتابع: "لن ينتظروا ذلك، دعوهم يحلون واجباتهم على النحو الذي يرونه مناسبا".
وأضاف بوتين: "الغرب حاول إنشاء جيب مناهض لروسيا في أوكرانيا من أجل انهيار روسيا، وتم إطلاق العملية العسكرية الخاصة لمنع ذلك".