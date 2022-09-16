https://sputnikarabic.ae/20220916/رئيس-طاجيكستان-يدعو-دول-منظمة-شنغهاي-لتوخي-الحذر-من-الإرهاب-في-أفغانستان-1067819229.html
رئيس طاجيكستان يدعو دول منظمة شنغهاي لتوخي الحذر من "الإرهاب" في أفغانستان
رئيس طاجيكستان يدعو دول منظمة شنغهاي لتوخي الحذر من "الإرهاب" في أفغانستان
صرح رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن، اليوم الجمعة، أنه يجب على دول منظمة شنغهاي للتعاون أن تراقب الوضع في أفغانستان بعناية، حيث تواصل الجماعات الإرهابية الدولية... 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T10:01+0000
2022-09-16T10:01+0000
2022-09-16T10:01+0000
منظمة شنغهاي للتعاون
أخبار أفغانستان اليوم
أخبار طاجيكستان
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وأضاف رحمن في اجتماع موسع لقمة منظمة شنغهاي في سمرقند: "ما زلنا نلاحظ تمركز مجموعات إرهابية دولية مختلفة على أراضي أفغانستان، وتعمل هذه القوات على تعزيز مواقعها داخل البلاد، وبالتالي تخلق نقطة انطلاق لغرس أيديولوجية شديدة الخطورة من التطرف الديني، والتي لها تأثير سلبي مباشر على أمن منطقة منظمة شنغهاي للتعاون".وتابع: "يتعين على دول المنظمة مراقبة الوضع ومراعاة المخاطر المحتملة لزيادة التهديدات الأمنية والعمل بشكل مشترك مسبقا".كما اقترح الرئيس الطاجيكي البحث في تنفيذ فكرة إنشاء هيكل لمكافحة المخدرات في منظمة شنغهاي للتعاون بسبب تهريب المخدرات من أفغانستان.
https://sputnikarabic.ae/20220916/بوتين-منظمة-شنغهاي-للتعاون-تزيد-من-دورها-في-حل-المشاكل-الدولية-1067817492.html
أخبار أفغانستان اليوم
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة شنغهاي للتعاون, أخبار أفغانستان اليوم, أخبار طاجيكستان
منظمة شنغهاي للتعاون, أخبار أفغانستان اليوم, أخبار طاجيكستان
رئيس طاجيكستان يدعو دول منظمة شنغهاي لتوخي الحذر من "الإرهاب" في أفغانستان
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صرح رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن، اليوم الجمعة، أنه يجب على دول منظمة شنغهاي للتعاون أن تراقب الوضع في أفغانستان بعناية، حيث تواصل الجماعات الإرهابية الدولية تعزيز مواقفها، وأن تعمل بشكل استباقي، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر التي تهدد أمن المنطقة.
وأضاف رحمن في اجتماع موسع لقمة منظمة شنغهاي في سمرقند: "ما زلنا نلاحظ تمركز مجموعات إرهابية دولية مختلفة على أراضي أفغانستان، وتعمل هذه القوات على تعزيز مواقعها داخل البلاد، وبالتالي تخلق نقطة انطلاق لغرس أيديولوجية شديدة الخطورة من التطرف الديني، والتي لها تأثير سلبي مباشر على أمن منطقة منظمة شنغهاي للتعاون".
وتابع: "يتعين على دول المنظمة مراقبة الوضع ومراعاة المخاطر المحتملة لزيادة التهديدات الأمنية والعمل بشكل مشترك مسبقا".
كما اقترح الرئيس الطاجيكي البحث في تنفيذ فكرة إنشاء هيكل لمكافحة المخدرات في منظمة شنغهاي
للتعاون بسبب تهريب المخدرات من أفغانستان.