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https://sputnikarabic.ae/20220916/رجل-يحمل-سكينا-يطعن-ضابطي-شرطة-وسط-لندن-فيديو-1067811934.html
رجل يحمل سكينا يطعن ضابطي شرطة وسط لندن... فيديو
رجل يحمل سكينا يطعن ضابطي شرطة وسط لندن... فيديو
أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، أن رجلا يحمل سكينا قام بمهاجمة وطعن ضابطي من شرطة لندن في ميدان ليستر وسط العاصمة. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T08:51+0000
2022-09-16T08:51+0000
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وقالت الشرطة في بيان، إن الضابطين تعرضا للهجوم بعد مواجهتهما مع رجل يحمل سكينا حول ساحة ليستر، حوالي الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي.وأكدت أنه تم "اعتقال رجل"، لافتة إلى أن ضابطي الشرطة يعالجان في المستشفى من جروح طعنات.وأشارت إلى أن "الحادث لا يعامل على أنه مرتبط بالإرهاب". وأوضحت أنها تواصل التحقيقات لمعرفة الظروف المحيطة بالحادث.من جانبه، وصف عمدة لندن صادق خان الهجوم بأنه "مروع للغاية".وقال: "هؤلاء الضابطان الشجاعان كانا يؤديان واجبهما ويساعدان الجمهور في هذا الوقت الخطير لبلدنا".يذكر أنه تم نشر أعداد ضخمة من رجال الشرطة في شوارع لندن خلال الأيام القليلة الماضية، كجزء من الجهود المبذولة لمراقبة الحشود التي تجمعت لتوديع الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.
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بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن

رجل يحمل سكينا يطعن ضابطي شرطة وسط لندن... فيديو

08:51 GMT 16.09.2022
© AFP 2022 / LEON NEALالشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
© AFP 2022 / LEON NEAL
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أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، أن رجلا يحمل سكينا قام بمهاجمة وطعن ضابطي من شرطة لندن في ميدان ليستر وسط العاصمة.
وقالت الشرطة في بيان، إن الضابطين تعرضا للهجوم بعد مواجهتهما مع رجل يحمل سكينا حول ساحة ليستر، حوالي الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي.
وأكدت أنه تم "اعتقال رجل"، لافتة إلى أن ضابطي الشرطة يعالجان في المستشفى من جروح طعنات.
وأشارت إلى أن "الحادث لا يعامل على أنه مرتبط بالإرهاب".
وأوضحت أنها تواصل التحقيقات لمعرفة الظروف المحيطة بالحادث.
من جانبه، وصف عمدة لندن صادق خان الهجوم بأنه "مروع للغاية".
وقال: "هؤلاء الضابطان الشجاعان كانا يؤديان واجبهما ويساعدان الجمهور في هذا الوقت الخطير لبلدنا".
يذكر أنه تم نشر أعداد ضخمة من رجال الشرطة في شوارع لندن خلال الأيام القليلة الماضية، كجزء من الجهود المبذولة لمراقبة الحشود التي تجمعت لتوديع الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.
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