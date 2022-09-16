رجل يحمل سكينا يطعن ضابطي شرطة وسط لندن... فيديو
© AFP 2022 / LEON NEALالشرطة البريطانية
© AFP 2022 / LEON NEAL
أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، أن رجلا يحمل سكينا قام بمهاجمة وطعن ضابطي من شرطة لندن في ميدان ليستر وسط العاصمة.
وقالت الشرطة في بيان، إن الضابطين تعرضا للهجوم بعد مواجهتهما مع رجل يحمل سكينا حول ساحة ليستر، حوالي الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي.
Two police officers have been stabbed in Central London.— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) September 16, 2022
It happened around 6am near Leicester Square.
One man has been arrested.
Mayor of London Sadiq Khan spoke to #BBCBreakfasthttps://t.co/ScCiyHCxuW pic.twitter.com/XrDq3JCvZt
وأكدت أنه تم "اعتقال رجل"، لافتة إلى أن ضابطي الشرطة يعالجان في المستشفى من جروح طعنات.
وأشارت إلى أن "الحادث لا يعامل على أنه مرتبط بالإرهاب".
وأوضحت أنها تواصل التحقيقات لمعرفة الظروف المحيطة بالحادث.
BBCBreakfast: Two police officers have been stabbed in Central London.— Patrick Kolipson (@PKT_develop) September 16, 2022
It happened near Leicester Square at around 6am.
Celestina Olulode is at the scene for #BBCBreakfasthttps://t.co/vVFHczPluT pic.twitter.com/DumfBaf0xo
من جانبه، وصف عمدة لندن صادق خان الهجوم بأنه "مروع للغاية".
وقال: "هؤلاء الضابطان الشجاعان كانا يؤديان واجبهما ويساعدان الجمهور في هذا الوقت الخطير لبلدنا".
يذكر أنه تم نشر أعداد ضخمة من رجال الشرطة في شوارع لندن خلال الأيام القليلة الماضية، كجزء من الجهود المبذولة لمراقبة الحشود التي تجمعت لتوديع الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.