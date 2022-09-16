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https://sputnikarabic.ae/20220916/رحمون-العامل-الأساسي-للسلام-في-أفغانستان-يكون-بتشكيل-حكومة-شاملة-1067820308.html
رحمون: العامل الأساسي للسلام في أفغانستان يكون بتشكيل حكومة شاملة
رحمون: العامل الأساسي للسلام في أفغانستان يكون بتشكيل حكومة شاملة
قال رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمون، إن بلاده تعتقد أنه في واقع اليوم، العامل الرئيسي للسلام في أفغانستان هو تشكيل حكومة شاملة. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T10:18+0000
2022-09-16T10:18+0000
أخبار أفغانستان اليوم
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وأضاف رحمون في كلمة ألقاها في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند، قائلا: "اليوم، لا تتراجع حدة النزاعات المحلية على طول محيط الحدود الخارجية لمنظمة شنغهاي للتعاون، ومن الأمثلة على ذلك الصراع الذي دام نصف قرن تقريبا في أفغانستان. ونعتقد أنه في واقع اليوم، فإن العامل الرئيسي في تحقيق السلام، هو الاستقرار والوئام الوطني في أفغانستان من خلال إنشاء هيكل حكم سياسي شامل يحق بمشاركة جميع المجموعات العرقية والسياسية في البلاد".وذكر أن طاجيكستان لا تزال تلاحظ تمركز مجموعات إرهابية دولية مختلفة في أراضي أفغانستان.في أوائل أغسطس/آب من العام الماضي، كثفت حركة طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) هجومها ضد القوات الحكومية الأفغانية، ودخلت كابول في 15 أغسطس/آب، وأعلنت في اليوم التالي انتهاء الحرب. في ليلة 31 أغسطس، غادر الجيش الأمريكي مطار كابول، منهيا ما يقرب من 20 عاما من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان. في أوائل سبتمبر/أيلول، تم الإعلان عن تشكيل الحكومة المؤقتة لأفغانستان، والتي كان يرأسها محمد حسن أخوند، الذي شغل منصب وزير الخارجية خلال حكم طالبان الأول، والذي يخضع لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2001.
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أخبار أفغانستان اليوم
أخبار أفغانستان اليوم

رحمون: العامل الأساسي للسلام في أفغانستان يكون بتشكيل حكومة شاملة

10:18 GMT 16.09.2022
© AFP 2022 / Alexander Nemenovمؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة سمرقند، أوزبكستان 13 سبتمبر 2022
مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة سمرقند، أوزبكستان 13 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
© AFP 2022 / Alexander Nemenov
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قال رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمون، إن بلاده تعتقد أنه في واقع اليوم، العامل الرئيسي للسلام في أفغانستان هو تشكيل حكومة شاملة.
وأضاف رحمون في كلمة ألقاها في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند، قائلا: "اليوم، لا تتراجع حدة النزاعات المحلية على طول محيط الحدود الخارجية لمنظمة شنغهاي للتعاون، ومن الأمثلة على ذلك الصراع الذي دام نصف قرن تقريبا في أفغانستان. ونعتقد أنه في واقع اليوم، فإن العامل الرئيسي في تحقيق السلام، هو الاستقرار والوئام الوطني في أفغانستان من خلال إنشاء هيكل حكم سياسي شامل يحق بمشاركة جميع المجموعات العرقية والسياسية في البلاد".
وذكر أن طاجيكستان لا تزال تلاحظ تمركز مجموعات إرهابية دولية مختلفة في أراضي أفغانستان.

وتابع رحمون، قائلا: "من خلال تعزيز مواقعهم بشكل مكثف داخل البلاد، فإنهم يخلقون نقطة انطلاق لغرس أيديولوجية خطيرة للغاية، وتطرف ديني، مما يؤثر بشكل مباشر على أمن منطقة منظمة شنغهاي للتعاون".

في أوائل أغسطس/آب من العام الماضي، كثفت حركة طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) هجومها ضد القوات الحكومية الأفغانية، ودخلت كابول في 15 أغسطس/آب، وأعلنت في اليوم التالي انتهاء الحرب. في ليلة 31 أغسطس، غادر الجيش الأمريكي مطار كابول، منهيا ما يقرب من 20 عاما من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان. في أوائل سبتمبر/أيلول، تم الإعلان عن تشكيل الحكومة المؤقتة لأفغانستان، والتي كان يرأسها محمد حسن أخوند، الذي شغل منصب وزير الخارجية خلال حكم طالبان الأول، والذي يخضع لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2001.
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