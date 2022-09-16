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https://sputnikarabic.ae/20220916/سيئول-وأمريكا-تجريان-محادثات-الردع-الرئيسية-رفيعة-المستوى-بشأن-التهديدات-النووية-لكوريا-الشمالية-1067847766.html
سيئول وأمريكا تجريان محادثات الردع الرئيسية رفيعة المستوى بشأن التهديدات النووية لكوريا الشمالية
سيئول وأمريكا تجريان محادثات الردع الرئيسية رفيعة المستوى بشأن التهديدات النووية لكوريا الشمالية
عقدت كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، اجتماعا ثنائيا للاستراتيجية الدفاعية في ‏العاصمة الأمريكية واشنطن، لمناقشة الأمن في شبه الجزيرة الكورية... 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T19:32+0000
2022-09-16T19:32+0000
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وجاء الاجتماع بعد توقف دام ما يقرب 5 سنوات، في تتويج لجهود سيئول وواشنطن المشتركة المتسارعة لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.ولم يتم عقد مجموعة استراتيجية الردع الموسعة، منذ أن عقدت جلستها الثانية والأخيرة في يناير/ كانون الثاني 2018، عندما دفعت إدارة الرئيس الكوري الجنوبي السابق، مون جاي إن، آنذاك لمبادرة لتعزيز التقارب والتعاون بين الكوريتين.وحضر الاجتماع الثنائي للاستراتيجية الدفاعية، نائب وزير الدفاع في سيئول، شين بوم تشول، ووزير الخارجية في كوريا الجنوبية، تشو هيون دونغ، بينما حضر من الجانب الأمريكي، وكيل وزارة الدفاع للسياسة، كولين كال، وبوني جينكينز، وكيلة وزارة الخارجية للسيطرة على التسلح والأمن الدولي.وفي كلمته الافتتاحية بالاجتماع، قال نائب وزير الخارجية بكوريا الجنوبية إن "اجتماع اليوم في واشنطن نفسه سيرسل رسالة "قوية" إلى بيونغ يانغ"، كما أنه شجب برامجها النووية والصاروخية، ووصفها بأنها "تهديد خطير" للسلام في شبه الجزيرة الكورية، ومنطقة المحيط الهادئ.ويأتي عقد الاجتماع بعد مرور أسبوع من كشف كوريا الشمالية عن توقيع قانون يجعلها دولة نووية، وأوضح زعيمها، كيم جونغ أون، في خطاب له: "لن نقبل نزع سلاحنا النووي أبدا"، مضيفا: "السلاح النووي هو الخيار الأخير لو تعرضنا لغزو أو لتهديد وشيك"، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.وجاءت إعادة تنشيط الاجتماع الثنائي للاستراتيجية الدفاعية بين أمريكا وكوريا الجنوبية في أعقاب اتفاق قمة سيئول في شهر مايو/ أيار، بين رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، ونظيره الأمريكي، جو بايدن.
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

سيئول وأمريكا تجريان محادثات الردع الرئيسية رفيعة المستوى بشأن التهديدات النووية لكوريا الشمالية

19:32 GMT 16.09.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNSمركبات تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022
مركبات تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
مركبات تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNS
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عقدت كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، اجتماعا ثنائيا للاستراتيجية الدفاعية في ‏العاصمة الأمريكية واشنطن، لمناقشة الأمن في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ .‏
وجاء الاجتماع بعد توقف دام ما يقرب 5 سنوات، في تتويج لجهود سيئول وواشنطن المشتركة المتسارعة لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.
ولم يتم عقد مجموعة استراتيجية الردع الموسعة، منذ أن عقدت جلستها الثانية والأخيرة في يناير/ كانون الثاني 2018، عندما دفعت إدارة الرئيس الكوري الجنوبي السابق، مون جاي إن، آنذاك لمبادرة لتعزيز التقارب والتعاون بين الكوريتين.
وحضر الاجتماع الثنائي للاستراتيجية الدفاعية، نائب وزير الدفاع في سيئول، شين بوم تشول، ووزير الخارجية في كوريا الجنوبية، تشو هيون دونغ، بينما حضر من الجانب الأمريكي، وكيل وزارة الدفاع للسياسة، كولين كال، وبوني جينكينز، وكيلة وزارة الخارجية للسيطرة على التسلح والأمن الدولي.
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وفي كلمته الافتتاحية بالاجتماع، قال نائب وزير الخارجية بكوريا الجنوبية إن "اجتماع اليوم في واشنطن نفسه سيرسل رسالة "قوية" إلى بيونغ يانغ"، كما أنه شجب برامجها النووية والصاروخية، ووصفها بأنها "تهديد خطير" للسلام في شبه الجزيرة الكورية، ومنطقة المحيط الهادئ.
ويأتي عقد الاجتماع بعد مرور أسبوع من كشف كوريا الشمالية عن توقيع قانون يجعلها دولة نووية، وأوضح زعيمها، كيم جونغ أون، في خطاب له: "لن نقبل نزع سلاحنا النووي أبدا"، مضيفا: "السلاح النووي هو الخيار الأخير لو تعرضنا لغزو أو لتهديد وشيك"، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.
وجاءت إعادة تنشيط الاجتماع الثنائي للاستراتيجية الدفاعية بين أمريكا وكوريا الجنوبية في أعقاب اتفاق قمة سيئول في شهر مايو/ أيار، بين رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، ونظيره الأمريكي، جو بايدن.
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