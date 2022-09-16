https://sputnikarabic.ae/20220916/شولتز-يعتقد-أنه-بحلول-نهاية-عام-2023-ستكون-ألمانيا-قادرة-على-الاستقلال-عن-إمدادات-الغاز-الروسي-1067819426.html
شولتز يعتقد أنه بحلول نهاية عام 2023 ستكون ألمانيا قادرة على الاستقلال عن إمدادات الغاز الروسي
شولتز يعتقد أنه بحلول نهاية عام 2023 ستكون ألمانيا قادرة على الاستقلال عن إمدادات الغاز الروسي
يعتقد المستشار الألماني أولاف شولتز أن ألمانيا ستكون قادرة على الاستقلال عن إمدادات الغاز الروسي بحلول نهاية العام المقبل. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T09:44+0000
2022-09-16T09:44+0000
2022-09-16T09:44+0000
أخبار ألمانيا
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وقال شولتز في مؤتمر حول تطوير الجيش الألماني، اليوم الجمعة: "وصلنا الآن إلى 88% (مستوى ملء مرافق تخزين الغاز)، وسنصل قريبًا إلى مستوى 90%. هذه كلها إجراءات تحضيرية لحالة الصراع هذه. لقد قررنا توسيع البنية التحتية لاستيراد الغاز، بطريقة تمكننا في أي وقت من الوصول إلى مستوردين آخرين".وأضاف المستشار: "سيكون لدينا الكثير من البنى التحتية للاستيراد قرب نهاية العام المقبل، بحيث سنكون بالتأكيد قادرين على إمداد بلدنا من دون الغاز الروسي"، مقرا بأن هذا سيكون له آثار على الأسعار.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا
شولتز يعتقد أنه بحلول نهاية عام 2023 ستكون ألمانيا قادرة على الاستقلال عن إمدادات الغاز الروسي
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يعتقد المستشار الألماني أولاف شولتز أن ألمانيا ستكون قادرة على الاستقلال عن إمدادات الغاز الروسي بحلول نهاية العام المقبل.
وقال شولتز في مؤتمر حول تطوير الجيش الألماني، اليوم الجمعة: "وصلنا الآن إلى 88% (مستوى ملء مرافق تخزين الغاز)، وسنصل قريبًا إلى مستوى 90%. هذه كلها إجراءات تحضيرية لحالة الصراع هذه. لقد قررنا توسيع البنية التحتية لاستيراد الغاز، بطريقة تمكننا في أي وقت من الوصول إلى مستوردين آخرين".
وأضاف المستشار: "سيكون لدينا الكثير من البنى التحتية للاستيراد قرب نهاية العام المقبل، بحيث سنكون بالتأكيد قادرين على إمداد بلدنا من دون الغاز الروسي"، مقرا بأن هذا سيكون له آثار على الأسعار.