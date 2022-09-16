https://sputnikarabic.ae/20220916/شي-جين-بينغ-يحث-على-منع-الثورات-الملونة-في-دول-منظمة-شنغهاي-للتعاون-1067811568.html
شي جين بينغ يحث على منع "الثورات الملونة" في دول منظمة شنغهاي للتعاون
شي جين بينغ يحث على منع "الثورات الملونة" في دول منظمة شنغهاي للتعاون
دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ دول منظمة شنغهاي للتعاون إلى دعم جهود بعضها بعضا لحماية أمنها والتصدي لمحاولات القوى الخارجية لترتيب ثورات ملونة في دول المنظمة. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T08:19+0000
2022-09-16T08:19+0000
2022-09-16T08:27+0000
الصين
منظمة شنغهاي للتعاون
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وقال شي جين بينغ في قمة المنظمة في سمرقند: "علينا أن ندعم جهود بعضنا بعضا لحماية مصالح الأمن والتنمية. من المهم منع محاولات القوى الخارجية لإثارة ثورة ملونة، ومعارضة التدخل في شؤون الدول الأخرى تحت أي ذريعة".وأضاف الرئيس الصيني أن بكين تخطط لتدريب المتخصصين في إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب من الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون. وقال الرئيس الصيني: "في السنوات الخمس المقبلة، نخطط لتنظيم تدريب للأفراد من أجل 2000 من ضباط إنفاذ القانون في الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، وفتح قاعدة صينية في منظمة شنغهاي للتعاون لتدريب المتخصصين في مكافحة الإرهاب".وبدأت جلسات القمة للمنظمة بالانعقاد يومي 15 و16 سبتمبر/ أيلول، حيث ستتم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا، كتعزيز إمكانات المنظمة في مجال ضمان الأمن والاستقرار، وتقوية الروابط الاقتصادية وتطوير ربط النقل وتقوية البعد الثقافي والإنساني للمنظمة.
الصين
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, منظمة شنغهاي للتعاون
الصين, منظمة شنغهاي للتعاون
شي جين بينغ يحث على منع "الثورات الملونة" في دول منظمة شنغهاي للتعاون
08:19 GMT 16.09.2022 (تم التحديث: 08:27 GMT 16.09.2022) تابعنا عبر
دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ دول منظمة شنغهاي للتعاون إلى دعم جهود بعضها بعضا لحماية أمنها والتصدي لمحاولات القوى الخارجية لترتيب ثورات ملونة في دول المنظمة.
وقال شي جين بينغ في قمة المنظمة في سمرقند: "علينا أن ندعم جهود بعضنا بعضا لحماية مصالح الأمن والتنمية. من المهم منع محاولات القوى الخارجية لإثارة ثورة ملونة، ومعارضة التدخل في شؤون الدول الأخرى تحت أي ذريعة".
وأضاف الرئيس الصيني أن بكين تخطط لتدريب المتخصصين في إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب من الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.
وقال الرئيس الصيني: "في السنوات الخمس المقبلة، نخطط لتنظيم تدريب للأفراد من أجل 2000 من ضباط إنفاذ القانون في الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، وفتح قاعدة صينية في منظمة شنغهاي للتعاون لتدريب المتخصصين في مكافحة الإرهاب".
وبدأت جلسات القمة للمنظمة بالانعقاد يومي 15 و16 سبتمبر/ أيلول، حيث ستتم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا، كتعزيز إمكانات المنظمة في مجال ضمان الأمن والاستقرار، وتقوية الروابط الاقتصادية وتطوير ربط النقل وتقوية البعد الثقافي والإنساني للمنظمة.