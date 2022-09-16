https://sputnikarabic.ae/20220916/ضابط-إسرائيلي-كبير-رصدنا-انسحاب-قوات-موالية-لإيران-من-سوريا-بعد-ضرباتنا-1067837290.html
ضابط إسرائيلي كبير: رصدنا انسحاب قوات موالية لإيران من سوريا بعد ضرباتنا
ضابط إسرائيلي كبير: رصدنا انسحاب قوات موالية لإيران من سوريا بعد ضرباتنا
زعم ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي أن عناصر مسلحة تابعة لـ"حزب الله" وأخرى مدعومة من إيران، أخذت في الانسحاب من سوريا، بعد عدة غارات جوية. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T14:39+0000
2022-09-16T14:39+0000
2022-09-16T14:39+0000
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وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال الضابط، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن هذا الانسحاب جاء "نتيجة لضربات الجيش الإسرائيلي".بدورها، ذكرت وسائل إعلام سورية، أنه منذ بداية العام الجاري، تعرضت المناطق التي تسيطر عليها قوات الجيش السوري، لكثافة في الغارات الإسرائيلية، وكانت المواقع الحيوية الأكثر استهدافا، حيث بلغ عدد المواقع التي استهدفتها الضربات الإسرائيلية في سوريا حتى بداية سبتمبر/ أيلول الحالي 51 موقعًا، منها مطارا "حلب" و"دمشق"، ومواقع قريبة من ميناء "طرطوس".ونقلت وكالة "سانا" عن الخارجية السورية أن تلك "الاعتداءات الجبانة ستنعكس وبالاً على من يقوم بها ويشجّعها"، قائلةً إن "من حق سوريا استخدام الوسائل المشروعة كافة للرد عليها وتحميل كل من يقف خلفها المسؤولية التامة عن تداعياتها الخطيرة".
https://sputnikarabic.ae/20220721/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-على-محيط-العاصمة-دمشق-1065407704.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
ضابط إسرائيلي كبير: رصدنا انسحاب قوات موالية لإيران من سوريا بعد ضرباتنا
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زعم ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي أن عناصر مسلحة تابعة لـ"حزب الله" وأخرى مدعومة من إيران، أخذت في الانسحاب من سوريا، بعد عدة غارات جوية.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل
"، قال الضابط، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن هذا الانسحاب جاء "نتيجة لضربات الجيش الإسرائيلي".
وذكرت الصحيفة أن "الغارات الجوية الأخيرة المنسوبة إلى إسرائيل عطلت العمليات في مطاري حلب ودمشق، في محاولة لوقف شحنات الأسلحة من إيران إلى حزب الله عبر سوريا".
بدورها، ذكرت وسائل إعلام سورية، أنه منذ بداية العام الجاري، تعرضت المناطق التي تسيطر عليها قوات الجيش السوري، لكثافة في الغارات الإسرائيلية، وكانت المواقع الحيوية الأكثر استهدافا، حيث بلغ عدد المواقع التي استهدفتها الضربات الإسرائيلية في سوريا حتى بداية سبتمبر/ أيلول الحالي 51 موقعًا، منها مطارا "حلب" و"دمشق"، ومواقع قريبة من ميناء "طرطوس".
ونقلت وكالة "سانا" عن الخارجية السورية أن تلك "الاعتداءات الجبانة
ستنعكس وبالاً على من يقوم بها ويشجّعها"، قائلةً إن "من حق سوريا استخدام الوسائل المشروعة كافة للرد عليها وتحميل كل من يقف خلفها المسؤولية التامة عن تداعياتها الخطيرة".