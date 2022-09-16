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https://sputnikarabic.ae/20220916/عقارات-قطر-تسجل-تداولا-بـ270-مليون-ريال-في-5-أيام-1067819329.html
عقارات قطر تسجل تداولا بـ270 مليون ريال في 5 أيام
عقارات قطر تسجل تداولا بـ270 مليون ريال في 5 أيام
قالت تقارير رسمية إن حجم التداول في عقارات قطر قد سجل 270 مليون ريال (نحو 74.15 مليون دولار أمريكي) في 5 أيام فقط. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T09:48+0000
2022-09-16T09:48+0000
أخبار قطر اليوم
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ووفقا للنشرة الأسبوعية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري، في وزارة العدل القطرية، فإن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى الإدارة قد سجل خلال الفترة من 4 إلى 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، أكثر من 270 مليون ريال، وهو ما يمثل أكثر من 74 مليون دولار أمريكي.وعن طبيعة العقارات التي شهدت إقبالا، أوضحت النشرة أنها شملت "أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام ومبنى تجارياً ومجمعاً سكنياً".ولفتت النشرة إلى أن "عمليات البيع تركزت في بلديات الظعاين والريان والدوحة وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال".
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أخبار قطر اليوم
أخبار قطر اليوم

عقارات قطر تسجل تداولا بـ270 مليون ريال في 5 أيام

09:48 GMT 16.09.2022
© AFP 2022 / STRINGERمدينة الدوحة، قطر
مدينة الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
© AFP 2022 / STRINGER
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قالت تقارير رسمية إن حجم التداول في عقارات قطر قد سجل 270 مليون ريال (نحو 74.15 مليون دولار أمريكي) في 5 أيام فقط.
ووفقا للنشرة الأسبوعية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري، في وزارة العدل القطرية، فإن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى الإدارة قد سجل خلال الفترة من 4 إلى 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، أكثر من 270 مليون ريال، وهو ما يمثل أكثر من 74 مليون دولار أمريكي.
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وعن طبيعة العقارات التي شهدت إقبالا، أوضحت النشرة أنها شملت "أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام ومبنى تجارياً ومجمعاً سكنياً".
ولفتت النشرة إلى أن "عمليات البيع تركزت في بلديات الظعاين والريان والدوحة وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال".
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