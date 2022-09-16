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https://sputnikarabic.ae/20220916/علييف-يحمل-أرمينيا-مسؤولية-التصعيد-على-الحدود-مع-أذربيجان-1067834419.html
علييف يحمل أرمينيا مسؤولية التصعيد على الحدود مع أذربيجان
علييف يحمل أرمينيا مسؤولية التصعيد على الحدود مع أذربيجان
حمل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، القيادة العسكرية والسياسية في أرمينيا، المسؤولية الكاملة عن التصعيد على الحدود مع بلاده. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T13:24+0000
2022-09-16T13:25+0000
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وقال علييف في مؤتمر قمة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند، إن "أذربيجان قدمت لأرمينيا 5 مبادئ أساسية لمعاهدة سلام تقوم على الاعتراف المتبادل بسيادة الدول وسلامة أراضيها".وأضاف: "للأسف، في 13 سبتمبر/أيلول الجاري، نفذت أرمينيا عملية عسكرية واسعة النطاق في منطقة الحدود الدولية مع أذربيجان". وأكد أن "هذا التصعيد من قبل أرمينيا يمثل صفعة لعملية تطبيع العلاقات".وأردف: "كل المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق القيادة العسكرية والسياسية في أرمينيا".واندلعت، ليل الثلاثاء الماضي، اشتباكات مسلحة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، نتج عنها سقوط عشرات القتلى من الجانبين.ودعت روسيا الجانبين، إلى تجنب مواصلة التصعيد وضبط النفس، والمراعاة الكاملة لنظام وقف إطلاق النار.وكانت العمليات العسكرية في إقليم قره باغ، استؤنفت في نهاية سبتمبر 2020، بين القوات الأذربيجانية والأرمينية.وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، بوساطة روسية؛ وتضمن بقاء قوات الجانبين في مواقعهم الحالية.كما تم نشر قوات حفظ سلام روسية في الإقليم؛ بما في ذلك في ممر لاتشين، الواصل بين قره باغ وجمهورية أرمينيا.
https://sputnikarabic.ae/20220916/باشينيان-يطالب-أذربيجان-بمغادرة-أراضي-أرمينيا-السيادية-1067810366.html
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أذربيجان, أرمينيا, العالم, أخبار العالم الآن
أذربيجان, أرمينيا, العالم, أخبار العالم الآن

علييف يحمل أرمينيا مسؤولية التصعيد على الحدود مع أذربيجان

13:24 GMT 16.09.2022 (تم التحديث: 13:25 GMT 16.09.2022)
© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
© Sputnik . Alexey Nikolskiy
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حمل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، القيادة العسكرية والسياسية في أرمينيا، المسؤولية الكاملة عن التصعيد على الحدود مع بلاده.
وقال علييف في مؤتمر قمة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند، إن "أذربيجان قدمت لأرمينيا 5 مبادئ أساسية لمعاهدة سلام تقوم على الاعتراف المتبادل بسيادة الدول وسلامة أراضيها".
وأضاف: "للأسف، في 13 سبتمبر/أيلول الجاري، نفذت أرمينيا عملية عسكرية واسعة النطاق في منطقة الحدود الدولية مع أذربيجان".
وأكد أن "هذا التصعيد من قبل أرمينيا يمثل صفعة لعملية تطبيع العلاقات".
وأردف: "كل المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق القيادة العسكرية والسياسية في أرمينيا".
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07:56 GMT
واندلعت، ليل الثلاثاء الماضي، اشتباكات مسلحة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، نتج عنها سقوط عشرات القتلى من الجانبين.
ودعت روسيا الجانبين، إلى تجنب مواصلة التصعيد وضبط النفس، والمراعاة الكاملة لنظام وقف إطلاق النار.
وكانت العمليات العسكرية في إقليم قره باغ، استؤنفت في نهاية سبتمبر 2020، بين القوات الأذربيجانية والأرمينية.
وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، بوساطة روسية؛ وتضمن بقاء قوات الجانبين في مواقعهم الحالية.
كما تم نشر قوات حفظ سلام روسية في الإقليم؛ بما في ذلك في ممر لاتشين، الواصل بين قره باغ وجمهورية أرمينيا.
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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:22 GMT
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