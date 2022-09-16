https://sputnikarabic.ae/20220916/فيدرير-الملك-بطولات-وأرقام-قياسية-تزين-مسيرة-أسطورة-التنس-1067843448.html
"فيدرير الملك"... بطولات وأرقام قياسية تزين مسيرة أسطورة التنس
"فيدرير الملك"... بطولات وأرقام قياسية تزين مسيرة أسطورة التنس
أعلن لاعب التنس السويسري روجيه فيدير اعتزال اللعبة عقب بطولة كأس ليفر المقررة بالعاصمة البريطانية لندن الشهر الجاري، بعد مسيرة أسطورية استمرت 24 عامًا، حصد... 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T17:28+0000
2022-09-16T17:28+0000
2022-09-16T17:28+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
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"فيدرير الملك"... بطولات وأرقام قياسية تزين مسيرة أسطورة التنس
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أعلن لاعب التنس السويسري روجيه فيدير اعتزال اللعبة عقب بطولة كأس ليفر المقررة بالعاصمة البريطانية لندن الشهر الجاري، بعد مسيرة أسطورية استمرت 24 عامًا، حصد خلالها 20 لقب جراند سلام، إلى جانب العديد من البطولات الأخرى.