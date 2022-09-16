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"فيدرير الملك"... بطولات وأرقام قياسية تزين مسيرة أسطورة التنس
"فيدرير الملك"... بطولات وأرقام قياسية تزين مسيرة أسطورة التنس
أعلن لاعب التنس السويسري روجيه فيدير اعتزال اللعبة عقب بطولة كأس ليفر المقررة بالعاصمة البريطانية لندن الشهر الجاري، بعد مسيرة أسطورية استمرت 24 عامًا، حصد... 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T17:28+0000
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

"فيدرير الملك"... بطولات وأرقام قياسية تزين مسيرة أسطورة التنس

17:28 GMT 16.09.2022
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أعلن لاعب التنس السويسري روجيه فيدير اعتزال اللعبة عقب بطولة كأس ليفر المقررة بالعاصمة البريطانية لندن الشهر الجاري، بعد مسيرة أسطورية استمرت 24 عامًا، حصد خلالها 20 لقب جراند سلام، إلى جانب العديد من البطولات الأخرى.
فيدرير الملك... بطولات وأرقام قياسية تزين مسيرة أسطورة التنس - سبوتنيك عربي
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