https://sputnikarabic.ae/20220916/فيفا-يرفض-للمرة-الثانية-طلب-تشيلي-وبيرو-طرد-الإكوادور-من-كأس-العالم-2022-1067848353.html
"فيفا" يرفض للمرة الثانية طلب تشيلي وبيرو طرد الإكوادور من كأس العالم 2022
"فيفا" يرفض للمرة الثانية طلب تشيلي وبيرو طرد الإكوادور من كأس العالم 2022
رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة، محاولة اتحادي تشيلي وبيرو لإقصاء منتخب الإكوادور من المشاركة في بطولة كأس العالم، وأن يحرمه من لعب المباراة... 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T20:10+0000
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وتركزت شكوى تشيلي وبيرو لـ"فيفا" حول المدافع، بايرون كاستيلو، الذي لعب في 8 من تصفيات الإكوادور لكأس العالم.ويزعم الاتحاد التشيلي لكرة القدم أن هناك أدلة على أن كاستيلو ولد في كولومبيا في يوليو/ تموز 1995، وليس في بلاياس بالإكوادور في نوفمبر/ تشرين الثاني 1998.كما زعمت تشيلي أن كاستيلو "استخدام شهادة ميلاد مزورة وإعلان كاذب عن العمر وجنسية مزورة".وبعد أن عقدت لجنة الاستئناف في "فيفا" جلسة، أمس الخميس، أكدت حكما سابقا للجنة التأديب، وقالت "بناء على الوثائق المقدمة يعتبر اللاعب يحمل الجنسية الإكوادورية الدائمة"، وفقا لوكالة "فرانس برس".ورغم ذلك لا يزال أمام تشيلي أو بيرو الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية، مع تبقي ما يزيد قليلا عن 9 أسابيع حتى إقامة المباراة الافتتاحية لمونديال 2022 أمام قطر في 20 نوفمبر.يشار إلى أن هذه المرة الثانية التي يرفض فيها "فيفا" طلب الاتحاد التشيلي بإقصاء الإكوادور من نهائيات كأس العالم 2022، بداعي تزوير وثائق اللاعب بيرون كاستيلو.وقال "فيفا" في بيان رسمي له بشهر يونيو/ حزيران: "قررت لجنة الانضباط في فيفا إغلاق الإجراءات التي بدأت ضد الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم".وكان منتخب الإكوادور قد تأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر نهاية العام الحالي، بعدما احتل المركز الرابع في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.
https://sputnikarabic.ae/20220818/فيفا-يعلن-بيع-245-مليون-تذكرة-لكأس-العالم-في-قطر--1066586694.html
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بطولة كأس العالم 2022, رياضة, مجتمع
بطولة كأس العالم 2022, رياضة, مجتمع
"فيفا" يرفض للمرة الثانية طلب تشيلي وبيرو طرد الإكوادور من كأس العالم 2022
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رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة، محاولة اتحادي تشيلي وبيرو لإقصاء منتخب الإكوادور من المشاركة في بطولة كأس العالم، وأن يحرمه من لعب المباراة الافتتاحية ضد الدولة المضيفة قطر.
وتركزت شكوى تشيلي وبيرو لـ"فيفا" حول المدافع، بايرون كاستيلو، الذي لعب في 8 من تصفيات الإكوادور لكأس العالم.
ويزعم الاتحاد التشيلي لكرة القدم أن هناك أدلة على أن كاستيلو ولد في كولومبيا في يوليو/ تموز 1995، وليس في بلاياس بالإكوادور في نوفمبر/ تشرين الثاني 1998.
كما زعمت تشيلي أن كاستيلو "استخدام شهادة ميلاد مزورة وإعلان كاذب عن العمر وجنسية مزورة".
وبعد أن عقدت لجنة الاستئناف في "فيفا" جلسة، أمس الخميس، أكدت حكما سابقا للجنة التأديب، وقالت "بناء على الوثائق المقدمة يعتبر اللاعب يحمل الجنسية الإكوادورية الدائمة"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
ورغم ذلك لا يزال أمام تشيلي أو بيرو الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية، مع تبقي ما يزيد قليلا عن 9 أسابيع حتى إقامة المباراة الافتتاحية لمونديال 2022 أمام قطر في 20 نوفمبر.
يشار إلى أن هذه المرة الثانية التي يرفض فيها "فيفا" طلب الاتحاد التشيلي بإقصاء الإكوادور
من نهائيات كأس العالم 2022، بداعي تزوير وثائق اللاعب بيرون كاستيلو.
وقال "فيفا" في بيان رسمي له بشهر يونيو/ حزيران: "قررت لجنة الانضباط في فيفا إغلاق الإجراءات التي بدأت ضد الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم".
وكان منتخب الإكوادور قد تأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر نهاية العام الحالي، بعدما احتل المركز الرابع في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.