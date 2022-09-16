https://sputnikarabic.ae/20220916/في-الأردن-ارتفاع-حصيلة-وفيات-انهيار-العمارة-المنكوبة-إلى-13--1067826527.html
في الأردن... ارتفاع حصيلة وفيات انهيار العمارة المنكوبة إلى 13
في الأردن... ارتفاع حصيلة وفيات انهيار العمارة المنكوبة إلى 13
أكد بيان حكومي رسمي، صدر اليوم في الأردن ارتفاع ضحايا العمارة المنكوبة في العاصمة عمان إلى 13 شخصا. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T12:15+0000
2022-09-16T12:15+0000
2022-09-16T12:23+0000
أخبار الأردن
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ووفقا للبيان الصادر عن مديرية الأمن العام الأردنية، ارتفعت حصيلة وفيات انهيار العمارة السكنية في منطقة اللويبدة في العاصمة عمان إلى 13 سخصا.وقال البيان: "بعد ساعات عمل صعبة ودقيقة، فرق الإنقاذ تتمكن ظهر اليوم الجمعة من الوصول الى جثتين لشخصين تحت الأنقاض وجرى إخلاؤهما".وأوضح البيان أن حصيلة ضحايا هذا الانهيار إلى الآن بعد استخراج جثتي اليوم وصلت إلى "13 وفاة و14 إصابات".وأضاف البيان أن الخصاونة وجَّه عقب وصوله إلى موقع الحادث الكوادر والفِرق المختصَّة إلى بذل أقصى الجهود، ومواصلة العمل إلى حين الانتهاء من عمليَّات الإخلاء والإنقاذ.
https://sputnikarabic.ae/20220913/انهيار-مبنى-في-العاصمة-الأردنية-عمان-ومحاولات-لإنقاذ-العالقين-تحت-الأنقاض-فيديو-1067683328.html
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أخبار الأردن
في الأردن... ارتفاع حصيلة وفيات انهيار العمارة المنكوبة إلى 13
12:15 GMT 16.09.2022 (تم التحديث: 12:23 GMT 16.09.2022) تابعنا عبر
أكد بيان حكومي رسمي، صدر اليوم في الأردن ارتفاع ضحايا العمارة المنكوبة في العاصمة عمان إلى 13 شخصا.
ووفقا للبيان
الصادر عن مديرية الأمن العام الأردنية، ارتفعت حصيلة وفيات انهيار العمارة السكنية في منطقة اللويبدة في العاصمة عمان إلى 13 سخصا.
وقال البيان: "بعد ساعات عمل صعبة ودقيقة، فرق الإنقاذ تتمكن ظهر اليوم الجمعة من الوصول الى جثتين لشخصين تحت الأنقاض وجرى إخلاؤهما".
وأوضح البيان أن حصيلة ضحايا هذا الانهيار إلى الآن بعد استخراج جثتي اليوم وصلت إلى "13 وفاة و14 إصابات".
وفيما أوضحت وسائل إعلام أردنية أن العمارة المنكوبة تتكون من 4 طوابق، ومأهولة بالسكان، وجه رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، الجهات المختصَّة إلى فتح تحقيق للوقوف على أسباب حادث انهيار مبنى سكني في منطقة اللُّويبدة بالعاصمة عمَّان، بحسب بيان رئاسة الوزراء الأردنية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف البيان أن الخصاونة وجَّه عقب وصوله إلى موقع الحادث الكوادر والفِرق المختصَّة إلى بذل أقصى الجهود، ومواصلة العمل إلى حين الانتهاء من عمليَّات الإخلاء والإنقاذ.