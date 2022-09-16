https://sputnikarabic.ae/20220916/في-قطر-خطة-لتنظيم-حركة-السير-أثناء-المونديال--1067823119.html
في قطر... خطة لتنظيم حركة السير أثناء المونديال
في قطر... خطة لتنظيم حركة السير أثناء المونديال
أكدت السلطات القطرية أن هناك خطة لتنظيم حركة السير داخل المناطق التي من المتوقع أن تشهد ازدحاما مروريا خلال مونديال كأس العالم لكرة القدم. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T11:15+0000
2022-09-16T11:15+0000
2022-09-16T11:18+0000
أخبار قطر اليوم
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ووفقا لتصريحات نقلها موقع "الشرق" القطري، أوضح خالد الملا رئيس الفريق الفني للجنة إغلاق الكورنيش، وجود "خطة متكاملة لتنظيم السير خلال مونديال قطر 2022"، لافتا إلى أن تلك الخطة ستتضمن "إصدار تصاريح خاصة لبعض المركبات التي يقتضي عملها ذلك".وقال: "26 % من المركبات التي تسير وسط الدوحة هي مركبات نقل عام وخاص، وارتأينا في لجنة إغلاق الكورنيش إبعاد هذه النسبة من المركبات لتوفير بيئة سلسلة للمواصلات العامة والسيارات الخاصة في استخدام الشوارع".وأشار إلى أن بعض الطرق سيتم عمل خطة لإدارة حركة المركبات عليها، ممثلا لذلك بـ "الدائري الأول والثاني والثالث ووسط الدوحة والشوارع المتفرعة"، لافتا إلى أنهم ركزوا على مركبات النقل العام والخاص منها.وأكد الملا على "إصدار التصاريح للمركبات المتأثرة وسيارات الطوارئ والجهات التي لها عمل في كأس العالم"، مشيرا إلى أن الإعلان عن تفاصيل تلك التصاريح "سيتم مستقبلاً".
https://sputnikarabic.ae/20181018/قطر-أمطار-غزيرة-1036127610.html
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أخبار قطر اليوم
في قطر... خطة لتنظيم حركة السير أثناء المونديال
11:15 GMT 16.09.2022 (تم التحديث: 11:18 GMT 16.09.2022) تابعنا عبر
أكدت السلطات القطرية أن هناك خطة لتنظيم حركة السير داخل المناطق التي من المتوقع أن تشهد ازدحاما مروريا خلال مونديال كأس العالم لكرة القدم.
ووفقا لتصريحات
نقلها موقع "الشرق" القطري، أوضح خالد الملا رئيس الفريق الفني للجنة إغلاق الكورنيش، وجود "خطة متكاملة لتنظيم السير خلال مونديال قطر 2022"، لافتا إلى أن تلك الخطة ستتضمن "إصدار تصاريح خاصة لبعض المركبات التي يقتضي عملها ذلك".
18 أكتوبر 2018, 08:19 GMT
وقال: "26 % من المركبات التي تسير
وسط الدوحة هي مركبات نقل عام وخاص، وارتأينا في لجنة إغلاق الكورنيش إبعاد هذه النسبة من المركبات لتوفير بيئة سلسلة للمواصلات العامة والسيارات الخاصة في استخدام الشوارع".
وأشار إلى أن بعض الطرق سيتم عمل خطة لإدارة حركة المركبات عليها، ممثلا لذلك بـ "الدائري الأول والثاني والثالث ووسط الدوحة والشوارع المتفرعة"، لافتا إلى أنهم ركزوا على مركبات النقل العام والخاص منها.
وعن أهداف تلك الخطة، قال الملا: "تهدف الخطة لتوفير كفاءة للتقاطعات المروية لتسهيل مرور المواكب والباصات ومركبات اللاعبين ومركبات الفيفا ومركبات الجمهور للوصول إلى محطات "اركن وتنقل"".
وأكد الملا على "إصدار التصاريح للمركبات المتأثرة وسيارات الطوارئ والجهات التي لها عمل في كأس العالم"، مشيرا إلى أن الإعلان عن تفاصيل تلك
التصاريح "سيتم مستقبلاً".