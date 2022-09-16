https://sputnikarabic.ae/20220916/قرغيزيا-وطاجيكستان-توافقان-على-وقف-إطلاق-النار-في-المناطق-الحدودية-1067821233.html
قرغيزيا وطاجيكستان توافقان على وقف إطلاق النار في المناطق الحدودية
قرغيزيا وطاجيكستان توافقان على وقف إطلاق النار في المناطق الحدودية
أعلنت دائرة الحدود التابعة للجنة الدولة القرغيزية للأمن القومي، اليوم الجمعة، أن ممثلي قيرغيزيا وطاجيكستان اتفقوا خلال المحادثات على وقف الاشتباكات المسلحة على... 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T10:49+0000
2022-09-16T10:49+0000
2022-09-16T10:49+0000
أخبار طاجيكستان
أخبار قرغيزستان
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وجاء في البيان: "اتفق رئيسا لجنة الدولة للأمن القومي في قرغيزيا وطاجيكستان، كامشيبيك تاشييف وسيمومين يتيموف، على وقف إطلاق النار الساعة 16:00 (13:00 بتوقيت موسكو)".وفي وقت سابق، صباح اليوم الجمعة، قال المكتب الصحفي للجنة الدولة للأمن القومي القرغيزية لوكالة "سبوتنيك"، إن الجيش الطاجيكي بدأ إطلاق النار على مواقع حرس الحدود القرغيزي في عدة أماكن في وقت واحد.ويشار إلى أن ممثلي اللجان الأمنية لدولتي قرغيزستان وطاجيكستان، عقدوا مطلع شهر يونيو/حزيران الماضي، اجتماعا استثنائيا، وذلك بعد مناوشات وقعت بين جنود من البلدين عند إحدى النقاط الحدودية.يذكر أنه لطالما كانت الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان منطقة نزاع بين الدولتين، وتندلع اشتباكات متكررة يشارك فيها السكان المحليون وحرس الحدود في مناطق لا يوجد فيها خط حدود مقبول من الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220916/إصابة-أربعة-جنود-قرغيز-في-اشتباكات-على-الحدود-مع-طاجيكستان--1067806139.html
أخبار طاجيكستان
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار طاجيكستان, أخبار قرغيزستان
أخبار طاجيكستان, أخبار قرغيزستان
قرغيزيا وطاجيكستان توافقان على وقف إطلاق النار في المناطق الحدودية
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أعلنت دائرة الحدود التابعة للجنة الدولة القرغيزية للأمن القومي، اليوم الجمعة، أن ممثلي قيرغيزيا وطاجيكستان اتفقوا خلال المحادثات على وقف الاشتباكات المسلحة على الحدود.
وجاء في البيان: "اتفق رئيسا لجنة الدولة للأمن القومي في قرغيزيا وطاجيكستان، كامشيبيك تاشييف وسيمومين يتيموف، على وقف إطلاق النار الساعة 16:00 (13:00 بتوقيت موسكو)".
وفي وقت سابق، صباح اليوم الجمعة، قال المكتب الصحفي للجنة الدولة للأمن القومي القرغيزية لوكالة "سبوتنيك"، إن الجيش الطاجيكي بدأ إطلاق النار على مواقع حرس الحدود القرغيزي في عدة أماكن في وقت واحد.
ويشار
إلى أن ممثلي اللجان الأمنية لدولتي قرغيزستان وطاجيكستان، عقدوا مطلع شهر يونيو/حزيران الماضي، اجتماعا استثنائيا، وذلك بعد مناوشات وقعت بين جنود من البلدين عند إحدى النقاط الحدودية.
يذكر أنه لطالما كانت الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان منطقة نزاع بين الدولتين، وتندلع اشتباكات متكررة يشارك فيها السكان المحليون وحرس الحدود في مناطق لا يوجد فيها خط حدود مقبول من الطرفين.