https://sputnikarabic.ae/20220916/ليبيا-تعيد-تشغيل-أكبر-مصنع-في-شمال-أفريقيا-لإنتاج-البتروكيماويات-بعد-توقف-لأكثر-من-10-سنوات-1067820056.html

ليبيا تعيد تشغيل أكبر مصنع في شمال أفريقيا لإنتاج البتروكيماويات بعد توقف لأكثر من 10 سنوات

ليبيا تعيد تشغيل أكبر مصنع في شمال أفريقيا لإنتاج البتروكيماويات بعد توقف لأكثر من 10 سنوات

أعلنت السلطات الليبية إعادة تشغيل مصنع الإيثلين وهو أكبر مصنع في شمال أفريقيا لإنتاج البتروكيماويات التابع لشركة "راس لانوف" لإنتاج النفط والغاز، وذلك بعد توقف... 16.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-16T10:21+0000

2022-09-16T10:21+0000

2022-09-16T10:21+0000

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بنغازي – سبوتنيك. وقال مسؤول في المكتب الإعلامي لشركة "راس لانوف" لإنتاج النفط والغاز، وسيم بودبوس، في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، إن "العاملين في شركة راس لانوف لإنتاج النفط والغاز تمكنوا منذ أيام من إعادة تشغيل مصنع الإيثيلين كمرحلة تجريبية أولى".وأشار إلى أنه "بجهود كل العالمين في شركة راس لانوف نجحت الشركة في إحدى التجارب الأولية لمنظومات العمل للوحدات المختلفة بمصنع الإيثيلين والتي بدأت منذ عدة أشهر ومن ضمن هذه المنظومات منظومة ضاغط تبريد غاز البروبلين".وأضاف أن "العمل على تشغيل المصنع جاء بعد توقفه لمدة 11 عاماً، وأشرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتابع هذا العمل الهام والدقيق لحظة بلحظة منذ بداية عمليات تشغيل الضاغط".وتابع: "العناصر الوطنية المتميزة في شركة راس لانوف استطاعت وأثبتت جدارتها الفنية والهندسية والتقنية في ظل الظروف القاهرة الصعبة، فهُم لا يعرفون المستحيل".وأكد على أن "مراحل التجريب الأولية لتشغيل مصنع الإيثيلين تسير على أحسن ما يرام"، موضحاً أن "التشغيل النهائي للمجمع الصناعي سيكون خلال أيام من جديد بعد توقف دام لأكثر من 10 سنوات".يذكر أن مصنع الإيثيلين من أهـم المصانع البتروكيماوية لكونه أهم الصناعات البتروكيماوية، وصمم مصنع الإيثيلين بتقنية شركة "ستون/ ويبستر"، بطاقة تصميمية 330 ألف طن متري في السنة من مادة الإيثيلين.يشار إلى أن مصنع الإيثيلين لشركة "راس لانوف" لإنتاج النفط والغاز التابع لمؤسسة النفط الليبية افتتح في 15 أبريل/نيسان عام 1987 من قبل شركة "هيب" اليوغسلافية وتم تسليم عمليات التشغيل لشركة "راس لانوف" بكوادر ليبية خلال سنة 1992، وينتج المصنع أنواع متعددة من البتروكيماويات أهمها الإيثيلين والبروبلين وخليط رباعي الكربون والجازولين الحراري بالإضافة إلى زيت الوقود الحراري.

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