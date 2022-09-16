https://sputnikarabic.ae/20220916/ليبيا-تعيد-تشغيل-أكبر-مصنع-في-شمال-أفريقيا-لإنتاج-البتروكيماويات-بعد-توقف-لأكثر-من-10-سنوات-1067820056.html
ليبيا تعيد تشغيل أكبر مصنع في شمال أفريقيا لإنتاج البتروكيماويات بعد توقف لأكثر من 10 سنوات
ليبيا تعيد تشغيل أكبر مصنع في شمال أفريقيا لإنتاج البتروكيماويات بعد توقف لأكثر من 10 سنوات
أعلنت السلطات الليبية إعادة تشغيل مصنع الإيثلين وهو أكبر مصنع في شمال أفريقيا لإنتاج البتروكيماويات التابع لشركة "راس لانوف" لإنتاج النفط والغاز، وذلك بعد توقف... 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T10:21+0000
2022-09-16T10:21+0000
2022-09-16T10:21+0000
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بنغازي – سبوتنيك. وقال مسؤول في المكتب الإعلامي لشركة "راس لانوف" لإنتاج النفط والغاز، وسيم بودبوس، في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، إن "العاملين في شركة راس لانوف لإنتاج النفط والغاز تمكنوا منذ أيام من إعادة تشغيل مصنع الإيثيلين كمرحلة تجريبية أولى".وأشار إلى أنه "بجهود كل العالمين في شركة راس لانوف نجحت الشركة في إحدى التجارب الأولية لمنظومات العمل للوحدات المختلفة بمصنع الإيثيلين والتي بدأت منذ عدة أشهر ومن ضمن هذه المنظومات منظومة ضاغط تبريد غاز البروبلين".وأضاف أن "العمل على تشغيل المصنع جاء بعد توقفه لمدة 11 عاماً، وأشرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتابع هذا العمل الهام والدقيق لحظة بلحظة منذ بداية عمليات تشغيل الضاغط".وتابع: "العناصر الوطنية المتميزة في شركة راس لانوف استطاعت وأثبتت جدارتها الفنية والهندسية والتقنية في ظل الظروف القاهرة الصعبة، فهُم لا يعرفون المستحيل".وأكد على أن "مراحل التجريب الأولية لتشغيل مصنع الإيثيلين تسير على أحسن ما يرام"، موضحاً أن "التشغيل النهائي للمجمع الصناعي سيكون خلال أيام من جديد بعد توقف دام لأكثر من 10 سنوات".يذكر أن مصنع الإيثيلين من أهـم المصانع البتروكيماوية لكونه أهم الصناعات البتروكيماوية، وصمم مصنع الإيثيلين بتقنية شركة "ستون/ ويبستر"، بطاقة تصميمية 330 ألف طن متري في السنة من مادة الإيثيلين.يشار إلى أن مصنع الإيثيلين لشركة "راس لانوف" لإنتاج النفط والغاز التابع لمؤسسة النفط الليبية افتتح في 15 أبريل/نيسان عام 1987 من قبل شركة "هيب" اليوغسلافية وتم تسليم عمليات التشغيل لشركة "راس لانوف" بكوادر ليبية خلال سنة 1992، وينتج المصنع أنواع متعددة من البتروكيماويات أهمها الإيثيلين والبروبلين وخليط رباعي الكربون والجازولين الحراري بالإضافة إلى زيت الوقود الحراري.
https://sputnikarabic.ae/20220907/ليبيا-تبحث-تنظيم-منتدى-اقتصادي-مع-ألمانيا--1067445968.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
ليبيا تعيد تشغيل أكبر مصنع في شمال أفريقيا لإنتاج البتروكيماويات بعد توقف لأكثر من 10 سنوات
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أعلنت السلطات الليبية إعادة تشغيل مصنع الإيثلين وهو أكبر مصنع في شمال أفريقيا لإنتاج البتروكيماويات التابع لشركة "راس لانوف" لإنتاج النفط والغاز، وذلك بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات.
بنغازي – سبوتنيك. وقال مسؤول في المكتب الإعلامي لشركة "راس لانوف" لإنتاج النفط والغاز، وسيم بودبوس، في حديث مع وكالة "سبوتنيك
"، إن "العاملين في شركة راس لانوف لإنتاج النفط والغاز تمكنوا منذ أيام من إعادة تشغيل مصنع الإيثيلين كمرحلة تجريبية أولى".
وأشار إلى أنه "بجهود كل العالمين في شركة راس لانوف نجحت الشركة في إحدى التجارب الأولية لمنظومات العمل للوحدات المختلفة بمصنع الإيثيلين والتي بدأت منذ عدة أشهر ومن ضمن هذه المنظومات منظومة ضاغط تبريد غاز البروبلين".
وأضاف أن "العمل على تشغيل المصنع جاء بعد توقفه لمدة 11 عاماً، وأشرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتابع هذا العمل الهام والدقيق لحظة بلحظة منذ بداية عمليات تشغيل الضاغط".
وتابع: "العناصر الوطنية المتميزة في شركة راس لانوف استطاعت وأثبتت جدارتها الفنية والهندسية والتقنية في ظل الظروف القاهرة الصعبة، فهُم لا يعرفون المستحيل".
وأكد على أن "مراحل التجريب الأولية لتشغيل مصنع الإيثيلين تسير على أحسن ما يرام"، موضحاً أن "التشغيل النهائي للمجمع الصناعي سيكون خلال أيام من جديد بعد توقف دام لأكثر من 10 سنوات".
وأردف: "سيتم اختبار باقي الضواغط تباعاً وإتمام تجارب التشغيل النهائية والتأكيد على جاهزية المصنع وفق إجراءات ومتطلبات سلامة العمليات"، لافتاً إلى أنه "سيتم الإعلان عن البدء الرسمي في مراحل التشغيل بعد الانتهاء من كل المراحل التجريبية وأخذ الموافقات اللازمة والإعلان عن إدخال مادة النافتا".
يذكر أن مصنع الإيثيلين من أهـم المصانع البتروكيماوية لكونه أهم الصناعات البتروكيماوية، وصمم مصنع الإيثيلين بتقنية شركة "ستون/ ويبستر"، بطاقة تصميمية 330 ألف طن متري في السنة من مادة الإيثيلين.
يشار إلى أن مصنع الإيثيلين لشركة "راس لانوف" لإنتاج النفط والغاز التابع لمؤسسة النفط الليبية افتتح في 15 أبريل/نيسان عام 1987 من قبل شركة "هيب" اليوغسلافية وتم تسليم عمليات التشغيل لشركة "راس لانوف" بكوادر ليبية خلال سنة 1992، وينتج المصنع أنواع متعددة من البتروكيماويات أهمها الإيثيلين والبروبلين وخليط رباعي الكربون والجازولين الحراري بالإضافة إلى زيت الوقود الحراري.