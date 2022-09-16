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https://sputnikarabic.ae/20220916/مدير-اللجنة-التنفيذية-لهيكل-مكافحة-الإرهاب-منظمة-شنغهاي-تحتاج-إلى-اتخاذ-تدابير-لفضح-المتطرفين-1067819974.html
مدير اللجنة التنفيذية لهيكل مكافحة الإرهاب: منظمة شنغهاي تحتاج إلى اتخاذ تدابير لفضح المتطرفين
مدير اللجنة التنفيذية لهيكل مكافحة الإرهاب: منظمة شنغهاي تحتاج إلى اتخاذ تدابير لفضح المتطرفين
أعلن روسلان ميرزايف مدير اللجنة التنفيذية لهيكل مكافحة الإرهاب الإقليمي لمنظمة شنغهاي أنه يجب على دول المنظمة اتخاذ إجراءات منسقة لفضح وتعرية المنظمات... 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T10:15+0000
2022-09-16T10:15+0000
منظمة شنغهاي للتعاون
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وقال في خطابه في القمة: "من المقترح [على دول منظمة شنغهاي للتعاون] اتخاذ إجراءات سياسية ودبلوماسية وقانونية منسقة وغيرها من الإجراءات الخاصة التي تهدف إلى فضح وتعرية (المنظمات المتطرفة)".كما شدد ميرزايف على أهمية مكافحة التطرف في قطاعات معينة من المجتمع، وخاصة بين الشباب، والاستخدام الأوسع لإمكانات المجتمع المدني في هذا الشأن.
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منظمة شنغهاي للتعاون
منظمة شنغهاي للتعاون

مدير اللجنة التنفيذية لهيكل مكافحة الإرهاب: منظمة شنغهاي تحتاج إلى اتخاذ تدابير لفضح المتطرفين

10:15 GMT 16.09.2022
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورزيارة عمل لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويوغو إلى أوزبكستان في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، 15 سبتمبر 2022
زيارة عمل لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويوغو إلى أوزبكستان في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، 15 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation
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أعلن روسلان ميرزايف مدير اللجنة التنفيذية لهيكل مكافحة الإرهاب الإقليمي لمنظمة شنغهاي أنه يجب على دول المنظمة اتخاذ إجراءات منسقة لفضح وتعرية المنظمات المتطرفة.
وقال في خطابه في القمة: "من المقترح [على دول منظمة شنغهاي للتعاون] اتخاذ إجراءات سياسية ودبلوماسية وقانونية منسقة وغيرها من الإجراءات الخاصة التي تهدف إلى فضح وتعرية (المنظمات المتطرفة)".
كما شدد ميرزايف على أهمية مكافحة التطرف في قطاعات معينة من المجتمع، وخاصة بين الشباب، والاستخدام الأوسع لإمكانات المجتمع المدني في هذا الشأن.
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