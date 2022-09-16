https://sputnikarabic.ae/20220916/مدير-اللجنة-التنفيذية-لهيكل-مكافحة-الإرهاب-منظمة-شنغهاي-تحتاج-إلى-اتخاذ-تدابير-لفضح-المتطرفين-1067819974.html
مدير اللجنة التنفيذية لهيكل مكافحة الإرهاب: منظمة شنغهاي تحتاج إلى اتخاذ تدابير لفضح المتطرفين
مدير اللجنة التنفيذية لهيكل مكافحة الإرهاب: منظمة شنغهاي تحتاج إلى اتخاذ تدابير لفضح المتطرفين
أعلن روسلان ميرزايف مدير اللجنة التنفيذية لهيكل مكافحة الإرهاب الإقليمي لمنظمة شنغهاي أنه يجب على دول المنظمة اتخاذ إجراءات منسقة لفضح وتعرية المنظمات... 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T10:15+0000
2022-09-16T10:15+0000
2022-09-16T10:15+0000
منظمة شنغهاي للتعاون
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وقال في خطابه في القمة: "من المقترح [على دول منظمة شنغهاي للتعاون] اتخاذ إجراءات سياسية ودبلوماسية وقانونية منسقة وغيرها من الإجراءات الخاصة التي تهدف إلى فضح وتعرية (المنظمات المتطرفة)".كما شدد ميرزايف على أهمية مكافحة التطرف في قطاعات معينة من المجتمع، وخاصة بين الشباب، والاستخدام الأوسع لإمكانات المجتمع المدني في هذا الشأن.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة شنغهاي للتعاون
مدير اللجنة التنفيذية لهيكل مكافحة الإرهاب: منظمة شنغهاي تحتاج إلى اتخاذ تدابير لفضح المتطرفين
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أعلن روسلان ميرزايف مدير اللجنة التنفيذية لهيكل مكافحة الإرهاب الإقليمي لمنظمة شنغهاي أنه يجب على دول المنظمة اتخاذ إجراءات منسقة لفضح وتعرية المنظمات المتطرفة.
وقال في خطابه في القمة: "من المقترح [على دول منظمة شنغهاي للتعاون] اتخاذ إجراءات سياسية ودبلوماسية وقانونية منسقة وغيرها من الإجراءات الخاصة التي تهدف إلى فضح وتعرية (المنظمات المتطرفة)".
كما شدد ميرزايف على أهمية مكافحة التطرف في قطاعات معينة من المجتمع، وخاصة بين الشباب، والاستخدام الأوسع لإمكانات المجتمع المدني في هذا الشأن.