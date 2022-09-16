https://sputnikarabic.ae/20220916/مركز-سيريوس-الروسي-يطلق-مشروع-ذكاء-اصطناعي-لأطفال-المدارس-1067832893.html
مركز" سيريوس" الروسي يطلق مشروع ذكاء اصطناعي لأطفال المدارس
مركز" سيريوس" الروسي يطلق مشروع ذكاء اصطناعي لأطفال المدارس
أعلنت وزارة التربية والتعليم الروسية عن افتتاح مشروع ذكاء اصطناعي لأطفال المدارس من الصف الـ 7 لـ11 في مركز "سيريوس" التعليمي، ويتضمن دورات وبرامج عبر... 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T12:53+0000
2022-09-16T12:53+0000
2022-09-16T12:53+0000
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "افتتح مركز سيريوس التعليمي مشروعًا جديدًا حول الذكاء الاصطناعي (AI) للطلاب في الصفوف من 7 إلى 11. وهو يتضمن دورات عبر الإنترنت وبرامج مشاريع، حيث سيتمكن تلاميذ المدارس من دراسة الذكاء الاصطناعي، وتلقي مهمة من الشركات الروسية المتخصصة وإنشاء مشروع خاص مع الشركاء الصناعيين".يذكر أنه تم افتتاح مركز "سيريوس" التعليمي في عام 2015، تحت رعاية مؤسسة المواهب والنجاح على أساس البنية التحتية الأولمبية بمبادرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكان هدف المركز هو التعرف، في مرحلة مبكرة من عمر الأطفال، على قدراتهم المتميزة في مجالات العلوم الإنسانية والطبيعية والرياضة والفنون. منذ عام 2015، ينفذ المركز برامج تدريبية متقدمة للمعلمين الروس.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مركز" سيريوس" الروسي يطلق مشروع ذكاء اصطناعي لأطفال المدارس
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أعلنت وزارة التربية والتعليم الروسية عن افتتاح مشروع ذكاء اصطناعي لأطفال المدارس من الصف الـ 7 لـ11 في مركز "سيريوس" التعليمي، ويتضمن دورات وبرامج عبر الإنترنت، وسيتمكن الطلاب من تعلم الذكاء الاصطناعي وإنشاء مشروعهم الخاص.
وجاء في بيان الوزارة
: "افتتح مركز سيريوس التعليمي مشروعًا جديدًا حول الذكاء الاصطناعي (AI) للطلاب في الصفوف من 7 إلى 11. وهو يتضمن دورات عبر الإنترنت وبرامج مشاريع، حيث سيتمكن تلاميذ المدارس من دراسة الذكاء الاصطناعي، وتلقي مهمة من الشركات الروسية المتخصصة وإنشاء مشروع خاص مع الشركاء الصناعيين".
يشار إلى أن المشاركين سيتعرفون على التحديات التي يواجهها الباحثون في مجال الذكاء الاصطناعي، وفي أي مجالات يتم تطبيق هذا الاتجاه. ويتم تتوفر 18 دورة مجانية عبر الإنترنت في الذكاء الاصطناعي والتخصصات ذات الصلة - الرياضيات والبرمجة على منصة المركز. وسيشارك تلاميذ المدارس - مؤلفو أفضل المشاريع - في برنامج ذكاء اصطناعي بدوام كامل في المركز التعليمي.
يذكر أنه تم افتتاح مركز "سيريوس" التعليمي في عام 2015، تحت رعاية مؤسسة المواهب والنجاح على أساس البنية التحتية الأولمبية بمبادرة من
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكان هدف المركز هو التعرف، في مرحلة مبكرة من عمر الأطفال، على قدراتهم المتميزة في مجالات العلوم الإنسانية والطبيعية والرياضة والفنون. منذ عام 2015، ينفذ المركز برامج تدريبية متقدمة للمعلمين الروس.