https://sputnikarabic.ae/20220916/مشغلو-البنية-التحتية-للغاز-في-أوروبا-تم-ملء-مخازن-الغاز-الأوروبية-بنسبة-85-1067811138.html
مشغلو البنية التحتية للغاز في أوروبا: تم ملء مخازن الغاز الأوروبية بنسبة 85%
مشغلو البنية التحتية للغاز في أوروبا: تم ملء مخازن الغاز الأوروبية بنسبة 85%
قالت بيانات لجمعية مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا، إن مخازن الغاز الأوروبية الموجودة تحت الأرض تم ملؤها بما يوازي 85%. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T08:11+0000
2022-09-16T08:11+0000
2022-09-16T08:11+0000
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ووفقا لـ"رويترز"، رصدت "جي آي إي" وهي منظمة تمثل مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا، أنه قد تم شغل مرافق تخزين الغاز الأوروبية بنسبة 85% تقريبًا.ولفتت إلى أن نسبة الـ 85% تجاوزت المستوى المستهدف الذي حدده الاتحاد الأوروبي عند 80% بحلول 1 نوفمبر/تشرين الثاني، وفقًا لبيانات من البنية التحتية للغاز.وأظهرت البيانات أن المخازن الأوروبية تمتلئ بنسبة 84.71%، وتحتوي على إجمالي 91.6 مليار متر مكعب من الغاز، اعتبارًا من الـ 14 من سبتمبر/أيلول، والذي انتهى في الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش في 15 سبتمبر.كما أظهر أيضًا أن بلجيكا وكرواتيا وجمهورية التشيك والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وإسبانيا والسويد قد ملأت مرافق التخزين الخاصة بها بما يتجاوز هدف 80%، وأن 18 دولة فقط من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لديها UGS في أراضيها.ومن المقرر أن يبدأ موسم التدفئة في أوروبا في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، على الرغم من تأجيله العام الماضي حتى نوفمبر.في غضون ذلك، قالت المفوضية الأوروبية، هذا الصيف، إن منشآت تخزين الغاز تمثل 25-30% من إجمالي الغاز المستهلك في أوروبا في الشتاء.وبينما تواصل أوكرانيا رفض نقل الغاز عبر نقطة دخول سوخرانيفكا، تظل سودغا المحطة الوحيدة التي تضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.
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أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار روسيا اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار روسيا اليوم
مشغلو البنية التحتية للغاز في أوروبا: تم ملء مخازن الغاز الأوروبية بنسبة 85%
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قالت بيانات لجمعية مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا، إن مخازن الغاز الأوروبية الموجودة تحت الأرض تم ملؤها بما يوازي 85%.
ووفقا لـ"رويترز"، رصدت "جي آي إي" وهي منظمة تمثل مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا
، أنه قد تم شغل مرافق تخزين الغاز الأوروبية بنسبة 85% تقريبًا.
ولفتت إلى أن نسبة
الـ 85% تجاوزت المستوى المستهدف الذي حدده الاتحاد الأوروبي عند 80% بحلول 1 نوفمبر/تشرين الثاني، وفقًا لبيانات من البنية التحتية للغاز.
وأظهرت البيانات أن المخازن الأوروبية تمتلئ بنسبة 84.71%، وتحتوي على إجمالي 91.6 مليار متر مكعب من الغاز، اعتبارًا من الـ 14 من سبتمبر/أيلول، والذي انتهى في الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش في 15 سبتمبر.
وتقدر الزيادة اليومية بنحو 0.22 نقطة مئوية، وهو الرقم الأدنى لهذا الشهر، وفقا للـ GIE.
كما أظهر أيضًا أن بلجيكا وكرواتيا وجمهورية التشيك والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وإسبانيا والسويد قد ملأت مرافق التخزين الخاصة بها بما يتجاوز هدف 80%، وأن 18 دولة فقط من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لديها UGS في أراضيها.
ومن المقرر أن
يبدأ موسم التدفئة في أوروبا في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، على الرغم من تأجيله العام الماضي حتى نوفمبر.
في غضون ذلك، قالت المفوضية الأوروبية، هذا الصيف، إن منشآت تخزين الغاز تمثل 25-30% من إجمالي الغاز المستهلك في أوروبا في الشتاء.
في الوقت نفسه، لا تزال شحنات الغاز من روسيا محدودة، بالنظر إلى أن خط الأنابيب الرئيسي نورد ستريم 1، وهو خط الأنابيب الرئيسي الذي يزود أوروبا بالغاز الطبيعي الروسي، لا يزال خارج الخدمة بسبب أعطال فنية.
وبينما تواصل أوكرانيا رفض نقل الغاز عبر نقطة دخول سوخرانيفكا، تظل سودغا المحطة الوحيدة التي تضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.