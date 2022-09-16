https://sputnikarabic.ae/20220916/مصرف-روسي-يطلق-أول-مكتب-تمويل-إسلامي-في-تتارستان-1067809998.html
مصرف روسي يطلق أول مكتب تمويل إسلامي في تتارستان
مصرف روسي يطلق أول مكتب تمويل إسلامي في تتارستان
أعلن مصرف "سبيربنك" الروسي، اليوم الجمعة، عن افتتاح أول مكتب للتمويل الإسلامي في قازان عاصمة جمهورية تتارستان، بحلول نهاية 2022. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T07:50+0000
2022-09-16T07:50+0000
2022-09-16T07:50+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال بيان صادر عن المصرف: "بحلول نهاية هذا العام، سيفتتح سبيربنك أول مكتب لتمويل الشركاء في مدينة قازان، حيث سيخدم المكتب عملاء من الأفراد والشركات".ولفت النائب الأول لرئيس مصرف سبيربنك أوليغ غانييف، إلى وجود طلب متزايد باستمرار في تتارستان على منتجات التمويل الإسلامي.وأضاف البيان أنه بناءً على نتائج عمل المكتب التجريبي، سيقرر البنك تكرار المشروع وفتح منافذ جديدة.
https://sputnikarabic.ae/20220518/زاخاروفا-تأميم-أصول-سبيربنك-في-أوكرانيا-هو-سرقة-1062398806.html
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روسيا, اقتصاد
مصرف روسي يطلق أول مكتب تمويل إسلامي في تتارستان
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أعلن مصرف "سبيربنك" الروسي، اليوم الجمعة، عن افتتاح أول مكتب للتمويل الإسلامي في قازان عاصمة جمهورية تتارستان، بحلول نهاية 2022.
وقال بيان صادر عن المصرف: "بحلول نهاية هذا العام، سيفتتح سبيربنك أول مكتب لتمويل الشركاء في مدينة قازان، حيث سيخدم المكتب عملاء من الأفراد والشركات".
وسيتم تقديم منتجات تمويل الشركاء في القائمة المصرفية المتضمنة المضاربة، وأدوات الاستثمار الحلال، وتمويل التجارة، والضمانات المصرفية، وحسابات الدفع والحسابات الجارية، بالإضافة إلى خدمات التسوية والنقد، وغيرها".
ولفت النائب الأول لرئيس مصرف سبيربنك أوليغ غانييف، إلى وجود طلب متزايد باستمرار في تتارستان على منتجات التمويل الإسلامي.
ووفقا لأوليغ، فقد تقرر افتتاح أول مكتب تمويل شريك في قازان نتيجة لتحليل طلب المستهلك، وأعرب نائب الرئيس عن ثقته في أنه سيصبح أحد مكاتب سبيربنك الأكثر شعبية في تتارستان.
وأضاف البيان
أنه بناءً على نتائج عمل المكتب التجريبي، سيقرر البنك تكرار المشروع وفتح منافذ جديدة.