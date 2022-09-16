عربي
3 دول عربية تحصل على صفة "شريك حوار" في منظمة شنغهاي للتعاون
https://sputnikarabic.ae/20220916/مصرف-روسي-يطلق-أول-مكتب-تمويل-إسلامي-في-تتارستان-1067809998.html
مصرف روسي يطلق أول مكتب تمويل إسلامي في تتارستان
مصرف روسي يطلق أول مكتب تمويل إسلامي في تتارستان
أعلن مصرف "سبيربنك" الروسي، اليوم الجمعة، عن افتتاح أول مكتب للتمويل الإسلامي في قازان عاصمة جمهورية تتارستان، بحلول نهاية 2022. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T07:50+0000
2022-09-16T07:50+0000
روسيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050484352_0:258:3072:1986_1920x0_80_0_0_dad409b0af5d922442618e765e279157.jpg
وقال بيان صادر عن المصرف: "بحلول نهاية هذا العام، سيفتتح سبيربنك أول مكتب لتمويل الشركاء في مدينة قازان، حيث سيخدم المكتب عملاء من الأفراد والشركات".ولفت النائب الأول لرئيس مصرف سبيربنك أوليغ غانييف، إلى وجود طلب متزايد باستمرار في تتارستان على منتجات التمويل الإسلامي.وأضاف البيان أنه بناءً على نتائج عمل المكتب التجريبي، سيقرر البنك تكرار المشروع وفتح منافذ جديدة.
https://sputnikarabic.ae/20220518/زاخاروفا-تأميم-أصول-سبيربنك-في-أوكرانيا-هو-سرقة-1062398806.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050484352_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_9664ce333af4d2111e31f0f4a28b069e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

مصرف روسي يطلق أول مكتب تمويل إسلامي في تتارستان

07:50 GMT 16.09.2022
© Photo / Sberbank Press Serviceسبيربنك الروسي
سبيربنك الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
© Photo / Sberbank Press Service
تابعنا عبرTelegram
أعلن مصرف "سبيربنك" الروسي، اليوم الجمعة، عن افتتاح أول مكتب للتمويل الإسلامي في قازان عاصمة جمهورية تتارستان، بحلول نهاية 2022.
وقال بيان صادر عن المصرف: "بحلول نهاية هذا العام، سيفتتح سبيربنك أول مكتب لتمويل الشركاء في مدينة قازان، حيث سيخدم المكتب عملاء من الأفراد والشركات".
وسيتم تقديم منتجات تمويل الشركاء في القائمة المصرفية المتضمنة المضاربة، وأدوات الاستثمار الحلال، وتمويل التجارة، والضمانات المصرفية، وحسابات الدفع والحسابات الجارية، بالإضافة إلى خدمات التسوية والنقد، وغيرها".
ولفت النائب الأول لرئيس مصرف سبيربنك أوليغ غانييف، إلى وجود طلب متزايد باستمرار في تتارستان على منتجات التمويل الإسلامي.
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 23 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
زاخاروفا: تأميم أصول "سبيربنك" في أوكرانيا هو سرقة
18 مايو, 15:48 GMT
ووفقا لأوليغ، فقد تقرر افتتاح أول مكتب تمويل شريك في قازان نتيجة لتحليل طلب المستهلك، وأعرب نائب الرئيس عن ثقته في أنه سيصبح أحد مكاتب سبيربنك الأكثر شعبية في تتارستان.
وأضاف البيان أنه بناءً على نتائج عمل المكتب التجريبي، سيقرر البنك تكرار المشروع وفتح منافذ جديدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала