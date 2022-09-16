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https://sputnikarabic.ae/20220916/مقتل-عنصر-من-حرس-الحدود-الطاجيكستاني-وإصابة-ثلاثة-آخرين-بقصف-من-الجانب-القرغيزستاني-1067806259.html
مقتل عنصر من حرس الحدود الطاجيكستاني وإصابة 3 آخرين بقصف من الجانب القرغيزستاني
مقتل عنصر من حرس الحدود الطاجيكستاني وإصابة 3 آخرين بقصف من الجانب القرغيزستاني
قُتل أحد حرس الحدود الطاجيكستاني، وأصيب ثلاثة آخرين، صباح اليوم الجمعة، خلال هجوم بقذائف الهاون، من الجانب القرغيزستاني للحدود المشتركة. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T04:34+0000
2022-09-16T04:54+0000
أخبار طاجيكستان
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موسكو - سبوتنيك. وقال مصدر من حرس الحدود الطاجيكستاني لوكالة "سبوتنيك": "نتيجة هجوم بقذائف الهاون على مركز كيخ الحدودي، قتل عنصر وأصيب ثلاثة من حرس الحدود الطاجيكستانيين".وأعلنت وزارة الصحة القرغيزستانية إصابة 11 عسكريًا من قرغيزستان في تبادل لإطلاق النار على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان.وأعلنت خدمة الحدود في قرغيزستان أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من الساعة 7.00 بتوقيت موسكو، لكن الجانب الطاجيكستاني يواصل القصف.يشار إلى أن ممثلي اللجان الأمنية لدولتي قيرغيزستان وطاجيكستان، عقدوا مطلع شهر يونيو/حزيران الماضي، اجتماعا استثنائيا، وذلك بعد مناوشات وقعت بين جنود من البلدين عند إحدى النقاط الحدودية.يذكر أنه لطالما كانت الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان منطقة نزاع بين الدولتين، وتندلع اشتباكات متكررة يشارك فيها السكان المحليون وحرس الحدود في مناطق لا يوجد بها خط حدود مقبول من الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220916/إصابة-أربعة-جنود-قرغيز-في-اشتباكات-على-الحدود-مع-طاجيكستان--1067806139.html
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أخبار طاجيكستان
أخبار طاجيكستان

مقتل عنصر من حرس الحدود الطاجيكستاني وإصابة 3 آخرين بقصف من الجانب القرغيزستاني

04:34 GMT 16.09.2022 (تم التحديث: 04:54 GMT 16.09.2022)
© Sputnik . Aleksei Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورمروحيات "مي-8 أ إم تي شي" (تيرميناتور)، خلال مناورات مكافحة الإرهاب المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في الحقل العسكري "خاربمايدون" في طاجيكستان
مروحيات مي-8 أ إم تي شي (تيرميناتور)، خلال مناورات مكافحة الإرهاب المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في الحقل العسكري خاربمايدون في طاجيكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
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قُتل أحد حرس الحدود الطاجيكستاني، وأصيب ثلاثة آخرين، صباح اليوم الجمعة، خلال هجوم بقذائف الهاون، من الجانب القرغيزستاني للحدود المشتركة.
موسكو - سبوتنيك. وقال مصدر من حرس الحدود الطاجيكستاني لوكالة "سبوتنيك": "نتيجة هجوم بقذائف الهاون على مركز كيخ الحدودي، قتل عنصر وأصيب ثلاثة من حرس الحدود الطاجيكستانيين".
مناورات لقوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في طاجيكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
إصابة 4 جنود من قرغيزستان في اشتباكات على الحدود مع طاجيكستان
04:32 GMT
وأعلنت وزارة الصحة القرغيزستانية إصابة 11 عسكريًا من قرغيزستان في تبادل لإطلاق النار على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان.
وأعلنت خدمة الحدود في قرغيزستان أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من الساعة 7.00 بتوقيت موسكو، لكن الجانب الطاجيكستاني يواصل القصف.
يشار إلى أن ممثلي اللجان الأمنية لدولتي قيرغيزستان وطاجيكستان، عقدوا مطلع شهر يونيو/حزيران الماضي، اجتماعا استثنائيا، وذلك بعد مناوشات وقعت بين جنود من البلدين عند إحدى النقاط الحدودية.
يذكر أنه لطالما كانت الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان منطقة نزاع بين الدولتين، وتندلع اشتباكات متكررة يشارك فيها السكان المحليون وحرس الحدود في مناطق لا يوجد بها خط حدود مقبول من الطرفين.
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