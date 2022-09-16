https://sputnikarabic.ae/20220916/نائب-عام-دبي-يطعن-في-حكم-عدم-إمكانية-تسليم-شخص-متهم-بالنصب-للدنمارك-1067833007.html
نائب عام دبي يطعن في حكم عدم إمكانية تسليم شخص متهم بالنصب للدنمارك
نائب عام دبي يطعن في حكم عدم إمكانية تسليم شخص متهم بالنصب للدنمارك
طعن النائب العام لإمارة دبي في دولة الإمارات المستشار عصام الحميدان، اليوم الجمعة، في الحكم الصادر من محكمة استئناف دبي بعدم إمكانية تسليم شخص يحمل الجنسية... 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T12:58+0000
2022-09-16T12:58+0000
2022-09-16T12:58+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار الدنمارك
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وحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، كانت شرطة دبي ألقت القبض على الشخص ويدعى سانجاي شاه، بريطاني الجنسية والمطلوب للسلطات الدنماركية، مطلع يونيو/ حزيران الماضي.وبناءً على طلب استرداده من السلطات الدنماركية، أحال النائب العام الطلب للمحكمة للحكم بإمكانية تسليمه للدنمارك، إلا أن المحكمة قررت عدم إمكانيه تسليمه.وإثر ذلك، قام النائب العام لإمارة دبي، وفقا للاختصاص المنوط به بموجب قانون التعاون القضائي الدولي، بالطعن بالنقض في قرار المحكمة بعدم إمكانية التسليم، وسوف يتم نظر الطعن أمام محكمة تمييز دبي.وتمثلت عملية الاحتيال من خلال إنشاء سانجاي عدة شركات متخصصة في "تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح ببيانات غير صحيحة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار الدنمارك
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار الدنمارك
نائب عام دبي يطعن في حكم عدم إمكانية تسليم شخص متهم بالنصب للدنمارك
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طعن النائب العام لإمارة دبي في دولة الإمارات المستشار عصام الحميدان، اليوم الجمعة، في الحكم الصادر من محكمة استئناف دبي بعدم إمكانية تسليم شخص يحمل الجنسية البريطانية للدنمارك، لتورطه في جرائم احتيال وغسل أموال.
وحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، كانت شرطة دبي ألقت القبض على الشخص ويدعى سانجاي شاه، بريطاني الجنسية والمطلوب للسلطات الدنماركية، مطلع يونيو/ حزيران الماضي.
وبناءً على طلب استرداده من السلطات الدنماركية، أحال النائب العام الطلب للمحكمة للحكم بإمكانية تسليمه للدنمارك، إلا أن المحكمة قررت عدم إمكانيه تسليمه.
وإثر ذلك، قام النائب العام لإمارة دبي، وفقا للاختصاص المنوط به بموجب قانون التعاون القضائي الدولي، بالطعن بالنقض في قرار المحكمة بعدم إمكانية التسليم، وسوف يتم نظر الطعن أمام محكمة تمييز دبي.
ويبلغ سانجاي شاه 52 عاما، ويعد أحد أبرز المطلوبين لدى الدنمارك، بسبب تورطه في أكبر عملية احتيال ضريبي وغسل الأموال بتاريخ مملكة الدنمارك، بلغت قيمتها 12 مليار كرونة دنماركية (ما يعادل نحو 1.7 مليار دولار).
وتمثلت عملية الاحتيال من خلال إنشاء سانجاي عدة شركات متخصصة في "تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح ببيانات غير صحيحة".