https://sputnikarabic.ae/20220916/ناطحة-سحاب-صينية-تحترقفيديو-1067819867.html
ناطحة سحاب صينية تحترق...فيديو
ناطحة سحاب صينية تحترق...فيديو
أظهر مقطع مصور، تناقله مغردون، إحدى ناطحات السحاب وهي تحترق بالكامل جراء نشوب حريق كبير في داخلها. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T10:12+0000
2022-09-16T10:12+0000
2022-09-16T10:21+0000
نادي الفيديو
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ووفقا للمقطع المصور الذي أذاعه حساب التلفزيون العام، فإن ناطحة السحاب موجودة في مدينة تشانجشا في وسط الصين، بينما لم تتوفر معلومات عن طبيعة الإصابات ولا عددها.وكتب الحساب مع المقطع المصور: "يتصاعد دخان كثيف من الموقع، فيما النيران مستعرة بقوة في طوابق عدة من المبنى"، لافتة إلى أن عناصر الإطفاء مارست عملها من أجل تقديم الإغاثة للمحاصرين في المبنى.يشار إلى أن عدد سكان مدينة تشانجشا عاصمة إقليم خونان قرابة الـ 10 ملايين نسمة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
ناطحة سحاب صينية تحترق...فيديو
10:12 GMT 16.09.2022 (تم التحديث: 10:21 GMT 16.09.2022) تابعنا عبر
أظهر مقطع مصور، تناقله مغردون، إحدى ناطحات السحاب وهي تحترق بالكامل جراء نشوب حريق كبير في داخلها.
ووفقا للمقطع
المصور الذي أذاعه حساب التلفزيون العام، فإن ناطحة السحاب موجودة في مدينة تشانجشا في وسط الصين، بينما لم تتوفر معلومات عن طبيعة الإصابات ولا عددها.
وكتب الحساب
مع المقطع المصور: "يتصاعد دخان كثيف من الموقع، فيما النيران مستعرة بقوة في طوابق عدة من المبنى"، لافتة إلى أن عناصر الإطفاء مارست عملها من أجل تقديم الإغاثة للمحاصرين في المبنى.
وأوضح المصدر أن البرج المحترق يحوي مكاتب تابعة لشركة الاتصالات العامة "تشاينا تيليكوم".
يشار إلى أن عدد سكان مدينة تشانجشا عاصمة إقليم خونان قرابة الـ 10 ملايين نسمة.