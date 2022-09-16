https://sputnikarabic.ae/20220916/نصر-الله-يستقبل-وفدا-من-جماعة-أنصار-الله-1067811811.html
نصر الله يستقبل وفدا من جماعة "أنصار الله"
نصر الله يستقبل وفدا من جماعة "أنصار الله"
استقبل حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة في بيروت، المتحدث الرسمي لجماعة "أنصار الله" اليمنية. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T08:40+0000
2022-09-16T08:40+0000
2022-09-16T08:40+0000
أخبار العالم العربي
حسن نصر الله
الحرب على اليمن
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وأفادت قناة المنار، صباح اليوم الجمعة، بأن نصر الله استقبل رئيس الوفد الوطني المفاوض لجماعة "أنصار الله" محمد عبد السلام، والوفد المرافق له، في بيروت.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن الأمين العام لـ"حزب الله" اطلع من عبد السلام على آخر الأوضاع السياسية في المنطقة عموما وفي اليمن تحديدا، فيما يتعلق بمفاوضات الهدنة القائمة والتطورات الميدانية وآفاق الحلول المطروحة.وكان حسن نصر الله قد قال في السادس والعشرين من شهر يوليو/تموز الماضي، إن "حزب الله" ليس مؤهلاً للعب دور الوساطة في الحرب على اليمن"، مشيرا إلى أنه "طرف مع عبد الملك الحوثي وأنصار الله ومع الشعب اليمني".وأشار نصر الله، في "حوار الأربعين" عبر قناة "الميادين"، إلى أن "الوسيط، عادة، يطلب تنازلات من قبل الطرفين ولكن، أي تنازل يمكن أن يطلب من قبل أنصار الله؟"، مضيفا: "الإيرانيون أعطوا جواباً واضحاً بخصوص الوساطة في حرب اليمن، وهو أن لا شيء يمكن لليمنيين التنازل عنه".ولفت إلى أن "علاقة حزب الله بكل من السعودية والإمارات لا تستند إلى مسائل عقائدية بل إلى أمور سياسية"، موضحا أن "الخصومة مع السعودية تقف عند حدود الموقف السياسي لا أكثر من ذلك".كما قال نصر الله إنه "حين تم اعتقال رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري في السعودية كان الهدف دفع الأمور باتجاه حرب أهلية مع المقاومة"، مؤكداً أن "الاعتقالات هي من أجل الضغط على حزب الله ويجب معالجتها".
https://sputnikarabic.ae/20220726/نصر-الله-يقول-إن-حزب-الله-ليس-مؤهلا-للوساطة-في-حرب-اليمن-ويكشف-عن-العلاقة-مع-السعودية-والإمارات-1065570463.html
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أخبار العالم العربي, حسن نصر الله, الحرب على اليمن
أخبار العالم العربي, حسن نصر الله, الحرب على اليمن
نصر الله يستقبل وفدا من جماعة "أنصار الله"
تابعنا عبر
استقبل حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة في بيروت، المتحدث الرسمي لجماعة "أنصار الله" اليمنية.
وأفادت قناة
المنار، صباح اليوم الجمعة، بأن نصر الله استقبل رئيس الوفد الوطني المفاوض لجماعة "أنصار الله" محمد عبد السلام، والوفد المرافق له، في بيروت.
وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن الأمين العام لـ"حزب الله" اطلع من عبد السلام على آخر الأوضاع السياسية في المنطقة عموما وفي اليمن تحديدا، فيما يتعلق بمفاوضات الهدنة القائمة والتطورات الميدانية وآفاق الحلول المطروحة.
وكان حسن نصر الله
قد قال في السادس والعشرين من شهر يوليو/تموز الماضي، إن "حزب الله" ليس مؤهلاً للعب دور الوساطة في الحرب على اليمن"، مشيرا إلى أنه "طرف مع عبد الملك الحوثي وأنصار الله ومع الشعب اليمني".
وأشار نصر الله، في "حوار الأربعين" عبر قناة
"الميادين"، إلى أن "الوسيط، عادة، يطلب تنازلات من قبل الطرفين ولكن، أي تنازل يمكن أن يطلب من قبل أنصار الله؟"، مضيفا: "الإيرانيون أعطوا جواباً واضحاً بخصوص الوساطة في حرب اليمن، وهو أن لا شيء يمكن لليمنيين التنازل عنه".
ولفت إلى أن "علاقة حزب الله بكل من السعودية والإمارات لا تستند إلى مسائل عقائدية بل إلى أمور سياسية"، موضحا أن "الخصومة مع السعودية تقف عند حدود الموقف السياسي لا أكثر من ذلك".
كما قال نصر الله إنه "حين تم اعتقال رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري
في السعودية كان الهدف دفع الأمور باتجاه حرب أهلية مع المقاومة"، مؤكداً أن "الاعتقالات هي من أجل الضغط على حزب الله ويجب معالجتها".