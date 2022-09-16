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https://sputnikarabic.ae/20220916/هالاند-يفوز-بجائزة-أفضل-لاعب-في-الشهر-بالدوري-الإنجليزي-فيديو-1067835337.html
هالاند يفوز بجائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري الإنجليزي... فيديو
هالاند يفوز بجائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري الإنجليزي... فيديو
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ" فوز النرويغي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب في المسابقة خلال شهر أغسطس الماضي. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T13:50+0000
2022-09-16T13:50+0000
رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي
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وذكرت الرابطة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الجمعة، أن هالاند فاز بالجائزة بالتصويت بعد البداية التاريخية مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.وتفوق هالاند على كل من باسكال غروس وغابرييل جيسوس وألكسندر ميتروفيتش ومارتن أوديغارد ونيك بوب ورودريغو وويلفريد زاها.وسجل هالاند 9 أهداف وصنع هدفا في 5 مباريات خاضها خلال أغسطس مع مانشستر سيتي بالمسابقة.وكسر هالاند الرقم القياسي لعدد الأهداف في أول 5 مباريات بالمسابقة، والذي كان يحمله كل من سيرجيو أغويرو وميكي كوين، برصيد 8 أهداف.وبات أيضًا هالاند هو سادس لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل 3 أهداف "هاتريك" في مباراتين متتاليتين، والأول بعد هاري كين في 2017.ويعتبر هالاند هو أول لاعب يحصد جائزة الأفضل في أول شهر له بالمسابقة، منذ أن فعلها برونو فيرنانديز مع مانشستر يونايتد في فبراير 2020.
https://sputnikarabic.ae/20220910/هالاند-يكشف-عن-الميزة-التي-يحبها-في-غوارديولا-1067554773.html
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رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي

هالاند يفوز بجائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري الإنجليزي... فيديو

13:50 GMT 16.09.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEXإيرلينغ هالاند
إيرلينغ هالاند - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ" فوز النرويغي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب في المسابقة خلال شهر أغسطس الماضي.
وذكرت الرابطة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الجمعة، أن هالاند فاز بالجائزة بالتصويت بعد البداية التاريخية مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.
وتفوق هالاند على كل من باسكال غروس وغابرييل جيسوس وألكسندر ميتروفيتش ومارتن أوديغارد ونيك بوب ورودريغو وويلفريد زاها.
وسجل هالاند 9 أهداف وصنع هدفا في 5 مباريات خاضها خلال أغسطس مع مانشستر سيتي بالمسابقة.
وكسر هالاند الرقم القياسي لعدد الأهداف في أول 5 مباريات بالمسابقة، والذي كان يحمله كل من سيرجيو أغويرو وميكي كوين، برصيد 8 أهداف.
إيرلينغ هالاند - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
هالاند يكشف عن الميزة التي يحبها في غوارديولا
10 سبتمبر, 13:53 GMT
وبات أيضًا هالاند هو سادس لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل 3 أهداف "هاتريك" في مباراتين متتاليتين، والأول بعد هاري كين في 2017.
ويعتبر هالاند هو أول لاعب يحصد جائزة الأفضل في أول شهر له بالمسابقة، منذ أن فعلها برونو فيرنانديز مع مانشستر يونايتد في فبراير 2020.
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