https://sputnikarabic.ae/20220916/هل-تتحول-منظمة-شنغهاي-إلى-أساس-متين-لبناء-عالم-متعدد-الأقطاب-1067831404.html
هل تتحول منظمة شنغهاي إلى أساس متين لبناء عالم متعدد الأقطاب
هل تتحول منظمة شنغهاي إلى أساس متين لبناء عالم متعدد الأقطاب
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة ألقاها خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون، ان المنظمة هي اليوم أكبر منظمة إقليمية في العالم، وهي تعمل على زيادة دورها في... 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T12:26+0000
2022-09-16T12:26+0000
2022-09-16T12:26+0000
راديو
حول العالم
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هل تتحول منظمة شنغهاي إلى أساس متين لبناء عالم متعدد الأقطاب
هل تتحول منظمة شنغهاي إلى أساس متين لبناء عالم متعدد الأقطاب
وشدد بوتين على أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في البلدان الأعضاء فيها، ويتم إنشاء نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي، وتتركز إمكانات فكرية وتكنولوجية قوية، وجزء كبير من الموارد الطبيعية في العالم في دولها.يقول الإعلامي الصيني، نادر وانغ، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
هل تتحول منظمة شنغهاي إلى أساس متين لبناء عالم متعدد الأقطاب
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة ألقاها خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون، ان المنظمة هي اليوم أكبر منظمة إقليمية في العالم، وهي تعمل على زيادة دورها في حل المشاكل الدولية والإقليمية.
وشدد بوتين على أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في البلدان الأعضاء فيها، ويتم إنشاء نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي، وتتركز إمكانات فكرية وتكنولوجية قوية، وجزء كبير من الموارد الطبيعية في العالم في دولها.
يقول الإعلامي الصيني، نادر وانغ، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
"إن قمة منظمة شنغهاي مهمة جدا، خاصة أنها تنعقد في ظل التحديات الهائلة التي تواجه العالم، والصين تولي أهمية كبرى لها، حيث أن المنظمة تتمسك بروح التعاون والمنفعة والثقة المتبادلة، والصين كما روسيا لهما مواقف متشابهة، فيما يخص الوصول إلى عالم أكثر عدالة وإنصافا، إلى عالم متعدد الأقطاب، لا توجد فيه هيمنة لأي دولة، لذا فالمستقبل سيكون إلى جانب هذه المنظمة".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..