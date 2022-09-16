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https://sputnikarabic.ae/20220916/هل-يؤثر-فارق-العمر-على-العلاقة-بين-الزوجين-1067822974.html
هل يؤثر فارق العمر على العلاقة بين الزوجين
هل يؤثر فارق العمر على العلاقة بين الزوجين
أظهرت دراسة حديثة تأثير فارق السن على طول العلاقة وأي الأزواج لديهم أفضل فرصة لعلاقة سعيدة ودائمة. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T11:11+0000
2022-09-16T11:11+0000
مجتمع
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وأفادت وكالة "دويتش فيله"، اليوم الجمعة، بأن دراسة حديثة لجامعة إيموري في أتلانتا قد أظهرت أن فارق السن بين الزوجين يؤثر على طول العلاقة وأي الأزواج لديهم أفضل فرصة لعلاقة سعيدة ودائمة.وأوضحت الدراسة أن النساء يرغبن في جذب شاب أصغر، بشكل طبيعي، في وقت أعلنت بعضهن أنهن سيفتقرن إلى تجربة الحياة التي تجعل الرجال في كثير من الأحيان جذابين للنساء.وذكرت خطر الانفصال يزيد مقارنة بالأزواج من نفس العمر حينما يكون هناك فارق في العمر، تم تقديره بنسبة 3 % فقط لدى وجود فارق عمر عام واحد، وتصل النسبة إلى 18 % لدى وجود فارق عمر بمعدل خمس سنوات بين الزوجين.وترتفع النسبة إلى 39 % حينما يصل فارق العمر بين الزوجين إلى عشر سنوات. وتبلغ هذه النسبة 95 %، حينما يزيد فارق العمر بينهما إلى 20 عاما أو أكثر، حيث تزيد نسبة خطر الانفصال بتلك النسبة (95 %).وبينت الدراسة الحديثة أنه كلما زاد فارق السن بين الزوجين قلت فرصة وجود علاقة طويلة وسعيدة بينهما، وكلما اقترب كلاهما من بعضهما بعضا في العمر، زاد بدوره احتمال أن يكونا سعيدين على المدى الطويل.
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مجتمع
مجتمع

هل يؤثر فارق العمر على العلاقة بين الزوجين

11:11 GMT 16.09.2022
© Photo / Pixabay/ Olessyaالزواج، الحب، الأزواج، زواج، الزوجان، زوجان، علاقة، زفاف
الزواج، الحب، الأزواج، زواج، الزوجان، زوجان، علاقة، زفاف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
© Photo / Pixabay/ Olessya
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أظهرت دراسة حديثة تأثير فارق السن على طول العلاقة وأي الأزواج لديهم أفضل فرصة لعلاقة سعيدة ودائمة.
وأفادت وكالة "دويتش فيله"، اليوم الجمعة، بأن دراسة حديثة لجامعة إيموري في أتلانتا قد أظهرت أن فارق السن بين الزوجين يؤثر على طول العلاقة وأي الأزواج لديهم أفضل فرصة لعلاقة سعيدة ودائمة.
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وأوضحت الدراسة أن النساء يرغبن في جذب شاب أصغر، بشكل طبيعي، في وقت أعلنت بعضهن أنهن سيفتقرن إلى تجربة الحياة التي تجعل الرجال في كثير من الأحيان جذابين للنساء.
وذكرت خطر الانفصال يزيد مقارنة بالأزواج من نفس العمر حينما يكون هناك فارق في العمر، تم تقديره بنسبة 3 % فقط لدى وجود فارق عمر عام واحد، وتصل النسبة إلى 18 % لدى وجود فارق عمر بمعدل خمس سنوات بين الزوجين.
وترتفع النسبة إلى 39 % حينما يصل فارق العمر بين الزوجين إلى عشر سنوات. وتبلغ هذه النسبة 95 %، حينما يزيد فارق العمر بينهما إلى 20 عاما أو أكثر، حيث تزيد نسبة خطر الانفصال بتلك النسبة (95 %).
وبينت الدراسة الحديثة أنه كلما زاد فارق السن بين الزوجين قلت فرصة وجود علاقة طويلة وسعيدة بينهما، وكلما اقترب كلاهما من بعضهما بعضا في العمر، زاد بدوره احتمال أن يكونا سعيدين على المدى الطويل.
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