https://sputnikarabic.ae/20220916/وزارة-الدفاع-الأرمينية-الوضع-على-الحدود-لم-يسجل-تحسنا-أو-تدهورا-حتى-صباح-اليوم-1067808013.html

وزارة الدفاع الأرمينية: الوضع على الحدود لم يسجل تحسنا أو تدهورا حتى صباح اليوم

وزارة الدفاع الأرمينية: الوضع على الحدود لم يسجل تحسنا أو تدهورا حتى صباح اليوم

أكدت وزارة الدفاع الأرمينية أن الأوضاع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، لم تتغير حتى صباح اليوم الجمعة. 16.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-16T07:04+0000

2022-09-16T07:04+0000

2022-09-16T07:04+0000

أرمينيا

أذربيجان

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ووفقا لبيان لها، نشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أوضحت الوزارة أن الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، حتى صباح الجمعة، لا يزال دون تحسن أو تدهور.وقالت: "لم يتم تسجيل أي تغيير في الوضع في المنطقة الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان حتى الساعة التاسعة من صباح يوم 16 سبتمبر".من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية آرام توروسيان، إنه لم تقع حوادث كبيرة على الحدود الأرمنية الأذربيجانية صباح الخميس بعد أن توقف إطلاق النار تقريبًا مساء الأربعاء.وفيما أبلغت أرمينيا عن عدد أولي للقتلى بلغ 105 قتلى وأذربيجان 71 نتيجة للتصعيد، فقد اتفقت الدولتان على وقف إطلاق النار صباح الثلاثاء بعد وساطة روسية.

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