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https://sputnikarabic.ae/20220916/وزارة-الدفاع-الأرمينية-الوضع-على-الحدود-لم-يسجل-تحسنا-أو-تدهورا-حتى-صباح-اليوم-1067808013.html
وزارة الدفاع الأرمينية: الوضع على الحدود لم يسجل تحسنا أو تدهورا حتى صباح اليوم
وزارة الدفاع الأرمينية: الوضع على الحدود لم يسجل تحسنا أو تدهورا حتى صباح اليوم
أكدت وزارة الدفاع الأرمينية أن الأوضاع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، لم تتغير حتى صباح اليوم الجمعة. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T07:04+0000
2022-09-16T07:04+0000
أرمينيا
أذربيجان
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ووفقا لبيان لها، نشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أوضحت الوزارة أن الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، حتى صباح الجمعة، لا يزال دون تحسن أو تدهور.وقالت: "لم يتم تسجيل أي تغيير في الوضع في المنطقة الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان حتى الساعة التاسعة من صباح يوم 16 سبتمبر".من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية آرام توروسيان، إنه لم تقع حوادث كبيرة على الحدود الأرمنية الأذربيجانية صباح الخميس بعد أن توقف إطلاق النار تقريبًا مساء الأربعاء.وفيما أبلغت أرمينيا عن عدد أولي للقتلى بلغ 105 قتلى وأذربيجان 71 نتيجة للتصعيد، فقد اتفقت الدولتان على وقف إطلاق النار صباح الثلاثاء بعد وساطة روسية.
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أرمينيا, أذربيجان
أرمينيا, أذربيجان

وزارة الدفاع الأرمينية: الوضع على الحدود لم يسجل تحسنا أو تدهورا حتى صباح اليوم

07:04 GMT 16.09.2022
© AFP 2022 / -الجيش الإيراني على الحدود مع أذربيجان
الجيش الإيراني على الحدود مع أذربيجان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
© AFP 2022 / -
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أكدت وزارة الدفاع الأرمينية أن الأوضاع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، لم تتغير حتى صباح اليوم الجمعة.
ووفقا لبيان لها، نشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أوضحت الوزارة أن الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، حتى صباح الجمعة، لا يزال دون تحسن أو تدهور.
وقالت: "لم يتم تسجيل أي تغيير في الوضع في المنطقة الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان حتى الساعة التاسعة من صباح يوم 16 سبتمبر".
من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية آرام توروسيان، إنه لم تقع حوادث كبيرة على الحدود الأرمنية الأذربيجانية صباح الخميس بعد أن توقف إطلاق النار تقريبًا مساء الأربعاء.

واندلعت التوترات على الحدود الأرمينية الأذربيجانية في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء في منطقة لا علاقة لها بمنطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها. وقالت أذربيجان إنها بدأت هجوما ردا على "استفزاز" أرمني.

وفيما أبلغت أرمينيا عن عدد أولي للقتلى بلغ 105 قتلى وأذربيجان 71 نتيجة للتصعيد، فقد اتفقت الدولتان على وقف إطلاق النار صباح الثلاثاء بعد وساطة روسية.
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