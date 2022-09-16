https://sputnikarabic.ae/20220916/وزراء-أوروبيون-يدعون-إلى-إنشاء-بعثه-خاصة-في-الاتحاد-الأوروبي-لتدريب-الجيش-الأوكراني-1067836640.html
وزراء أوروبيون يدعون إلى إنشاء بعثه خاصة في الاتحاد الأوروبي لتدريب الجيش الأوكراني
وزراء أوروبيون يدعون إلى إنشاء بعثه خاصة في الاتحاد الأوروبي لتدريب الجيش الأوكراني
دعا وزراء الشؤون الأوروبية في فرنسا وألمانيا وبولندا، اليوم الجمعة، إلى إنشاء بعثة خاصة في الاتحاد الأوروبي، لتدريب الجيش الأوكراني، وصيانة معداته العسكرية. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T14:28+0000
2022-09-16T14:28+0000
2022-09-16T14:28+0000
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. جاء في بيان مشترك بهذا الصدد، "نحن ندرك أن المساعدة في الحفاظ على القوات الأوكرانية على المدى الطويل، تنعدى حدود توفير المعدات، لذلك يجب على وجه الخصوص إنشاء بعثة أوروبية خاصة في الاتحاد الأوروبي، لتدريب الجيش الأوكراني، التي ستوفر أيضا التقنيات والصيانة لمعداته العسكرية".وأعلن مسؤولون من الاتحاد الأوروبي، بوقت سابق، أنه قد يتم إطلاق مهمة لتدريب القوات المسلحة الأوكرانية، في بداية فصل الشتاء.ودعا المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال الاجتماع غير الرسمي لوزراء دفاع الاتحاد في براغ، إلى تقديم المزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا؛ وكذلك إلى إنشاء بعثة رفيعة المستوى، لتدريب الجيش الأوكراني
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
وزراء أوروبيون يدعون إلى إنشاء بعثه خاصة في الاتحاد الأوروبي لتدريب الجيش الأوكراني
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دعا وزراء الشؤون الأوروبية في فرنسا وألمانيا وبولندا، اليوم الجمعة، إلى إنشاء بعثة خاصة في الاتحاد الأوروبي، لتدريب الجيش الأوكراني، وصيانة معداته العسكرية.
موسكو - سبوتنيك. جاء في بيان مشترك بهذا الصدد، "نحن ندرك أن المساعدة في الحفاظ على القوات الأوكرانية على المدى الطويل، تنعدى حدود توفير المعدات، لذلك يجب على وجه الخصوص إنشاء بعثة أوروبية خاصة في الاتحاد الأوروبي، لتدريب الجيش الأوكراني، التي ستوفر أيضا التقنيات والصيانة لمعداته العسكرية".
وأشار الوزراء إلى أنهم يؤيدون "نهجا استراتيجيا، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لحل مشكلة إعادة إعمار أوكرانيا".
وأعلن مسؤولون من الاتحاد الأوروبي، بوقت سابق، أنه قد يتم إطلاق مهمة
لتدريب القوات المسلحة الأوكرانية، في بداية فصل الشتاء.
ودعا المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال الاجتماع غير الرسمي لوزراء دفاع الاتحاد في براغ، إلى تقديم المزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا؛ وكذلك إلى إنشاء بعثة رفيعة المستوى، لتدريب الجيش الأوكراني