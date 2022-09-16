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https://sputnikarabic.ae/20220916/وزيرة-الخارجية-الألمانية-تتعرض-لانتقادات-بسبب-سياستها-1067839516.html
وزيرة الخارجية الألمانية تتعرض لانتقادات بسبب سياستها
وزيرة الخارجية الألمانية تتعرض لانتقادات بسبب سياستها
انتقد زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي السابق مارتن شولتز الأسلوب السياسي لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T15:24+0000
2022-09-16T15:24+0000
أخبار ألمانيا
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وبحسب ما نقلت صحيفة "دي فيلت"، فقد وصف شولتز سياسة وزيرة الخارجية بأنها قد تنفّر الحلفاء المحتملين، قائلا: "لا يمكنك أن تكتفي بالمبادئ الأخلاقية في السياسة الخارجية. إن مسار القيم لوزيرة الخارجية في الأزمة الأوكرانية وفي العلاقات مع الدول الأخرى يمكن أن ينفر الحلفاء المحتملين".وخلص شولتز إلى أنه بدلا من السياسة الخارجية القائمة على "القيم" ، تحتاج ألمانيا إلى "سياسة خارجية موجهة أيضا نحو الاحتياجات البراغماتية". منذ 24 فبراير/شباط، تواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا. ووصف فلاديمير بوتين مهمتها بـ "حماية السكان الذين تعرضوا للاضهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وفقًا للرئيس الروسي، فإن الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.
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أخبار ألمانيا
أخبار ألمانيا

وزيرة الخارجية الألمانية تتعرض لانتقادات بسبب سياستها

15:24 GMT 16.09.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورأنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية
أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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انتقد زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي السابق مارتن شولتز الأسلوب السياسي لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.
وبحسب ما نقلت صحيفة "دي فيلت"، فقد وصف شولتز سياسة وزيرة الخارجية بأنها قد تنفّر الحلفاء المحتملين، قائلا: "لا يمكنك أن تكتفي بالمبادئ الأخلاقية في السياسة الخارجية. إن مسار القيم لوزيرة الخارجية في الأزمة الأوكرانية وفي العلاقات مع الدول الأخرى يمكن أن ينفر الحلفاء المحتملين".

وأضاف: "هناك خطر من أن المسار المتحيز أكثر من اللازم سوف يدفع إلى أحضان بوتين أو الصين، على وجه التحديد، تلك البلدان التي يجب أن نجعلها حلفاء لنا".

وخلص شولتز إلى أنه بدلا من السياسة الخارجية القائمة على "القيم" ، تحتاج ألمانيا إلى "سياسة خارجية موجهة أيضا نحو الاحتياجات البراغماتية".
منذ 24 فبراير/شباط، تواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا. ووصف فلاديمير بوتين مهمتها بـ "حماية السكان الذين تعرضوا للاضهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وفقًا للرئيس الروسي، فإن الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.
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