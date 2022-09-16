https://sputnikarabic.ae/20220916/وكالة-أردوغان-يسعى-للحصول-على-مساعدة-روسيا-في-مواجهة-الضغوط-الاقتصادية-1067846051.html

وكالة: أردوغان يسعى للحصول على مساعدة روسيا في مواجهة الضغوط الاقتصادية

وكالة: أردوغان يسعى للحصول على مساعدة روسيا في مواجهة الضغوط الاقتصادية

يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى توطيد العلاقات المالية مع روسيا بشكل أكبر، في وقت يحاول فيه تحقيق استقرار لاقتصاد بلاده المضطرب قبل انتخابات العام... 16.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-16T18:47+0000

2022-09-16T18:47+0000

2022-09-16T18:47+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار تركيا اليوم

رجب طيب أردوغان

فلاديمير بوتين

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نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن العديد من المسؤولين الأتراك الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، قولهم إن من بين أهداف أردوغان تخفيضات الأسعار والدفع بالليرة لواردات الطاقة.من المقرر أن تتجاوز فاتورة الغاز الطبيعي لتركيا 50 مليار دولار هذا العام، وتعد روسيا هي أكبر مورد لها للطاقة، حسبما ذكر التقرير.وقال كبار المسؤولين الأتراك المطلعين على الأمر، إن أردوغان يسعى خلال اجتماعه مع الرئيس فلاديمير بوتين في أوزبكستان، اليوم الجمعة، للحصول على خصم 25% على تكاليف الغاز الطبيعي واتفاق على أن تركيا يمكنها دفع بعض فاتورتها بالليرة.لم تؤكد المصادر المطلعة موافقة موسكو على تخفيضات الأسعار على الغاز لتركيا، ولم يؤكد الطرفان بشكل رسمي وجود محادثات في هذا الصدد. غير أن الرئيس بوتين قال اليوم إن اتفاقا سابقا لدفع أنقرة ربع وارداتها من الغاز بالروبل سيدخل حيز التنفيذ قريبا.تتدفق بعض الأموال من روسيا إلى تركيا بالفعل، حيث حولت "روساتوم" نحو 5 مليارات دولار في يوليو/ تموز إلى شركة تابعة تقوم ببناء محطة للطاقة النووية في تركيا. عزز هذا التحويل الاحتياطيات الرسمية لتركيا، وفقا للتقرير.من المتوقع أن تعاني تركيا من عجز في الحساب الجاري قدره 47 مليار دولار في نهاية هذا العام، وأداء الليرة الضعيف يجعل تغطية الديون أكثر تكلفة. لقد أضاف ارتفاع أسعار الطاقة العالمية عبئا إضافيا عليها.

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