https://sputnikarabic.ae/20220916/وكالة-50-من-النفط-الروسي-ستشتريه-دول-أخرى-بعد-الحظر-الغربي-1067848134.html
وكالة: 50% من النفط الروسي ستشتريه دول أخرى بعد الحظر الغربي
وكالة: 50% من النفط الروسي ستشتريه دول أخرى بعد الحظر الغربي
أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن روسيا ستجد أسواقا جديدة لنصف إنتاجها من النفط الخام، وهو ما سيرفضه الاتحاد الأوروبي اعتبارا من ديسمبر/ تشرين الأول المقبل. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T20:01+0000
2022-09-16T20:01+0000
2022-09-16T20:04+0000
روسيا
اقتصاد
تصدير النفط
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وبحسب الوكالة، يمكن لإندونيسيا وباكستان والبرازيل وجنوب إفريقيا وسريلانكا وبعض دول الشرق الأوسط شراء ما يصل إلى مليون برميل من النفط الخام يوميا هذا الشتاء من روسيا.أفادت الأنباء الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة وحلفاء من مجموعة السبع (بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا وكندا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة) والاتحاد الأوروبي سوف يفرضون حظرا على النقل البحري للنفط الروسي. في 5 ديسمبر والمنتجات النفطية في 5 فبراير.في وقت سابق، من اليوم الجمعة، (16 سبتمبر/ أيلول)، قال وزير الطاقة الإندونيسي أريفين تصريف، إن جاكرتا غير قادرة على شراء النفط الروسي لأنه نفد بسبب ارتفاع الطلب.
https://sputnikarabic.ae/20220916/بوتين-تركيا-تدفع-بالروبل-ثمن-25--من-صادرات-الغاز-الروسي-إليها--1067838733.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد, تصدير النفط
روسيا, اقتصاد, تصدير النفط
وكالة: 50% من النفط الروسي ستشتريه دول أخرى بعد الحظر الغربي
20:01 GMT 16.09.2022 (تم التحديث: 20:04 GMT 16.09.2022) تابعنا عبر
أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن روسيا ستجد أسواقا جديدة لنصف إنتاجها من النفط الخام، وهو ما سيرفضه الاتحاد الأوروبي اعتبارا من ديسمبر/ تشرين الأول المقبل.
وبحسب الوكالة
، يمكن لإندونيسيا وباكستان والبرازيل وجنوب إفريقيا وسريلانكا وبعض دول الشرق الأوسط شراء ما يصل إلى مليون برميل من النفط الخام يوميا هذا الشتاء من روسيا.
يمكن لدول المنطقة الأخيرة فقط استيراد ما يصل إلى 500 ألف برميل من النفط الروسي يوميا. وستتاح لهذه البلدان الفرصة لإعادة توجيه بعض أحجام المواد الخام للتصدير، تضيف بلومبرغ.
أفادت الأنباء الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة وحلفاء من مجموعة السبع (بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا وكندا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة) والاتحاد الأوروبي سوف يفرضون حظرا على النقل البحري للنفط الروسي. في 5 ديسمبر والمنتجات النفطية في 5 فبراير.
في وقت سابق، من اليوم الجمعة، (16 سبتمبر/ أيلول)، قال وزير الطاقة الإندونيسي أريفين تصريف، إن جاكرتا غير قادرة على شراء النفط الروسي لأنه نفد بسبب ارتفاع الطلب.