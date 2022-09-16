https://sputnikarabic.ae/20220916/-طبيبة-تحذر-من-مشاكل-في-القلب-بسبب-قطرات-الأنف-1067806660.html
طبيبة تحذر من مشاكل في القلب بسبب قطرات الأنف
طبيبة تحذر من مشاكل في القلب بسبب قطرات الأنف
قالت طبيبة الأذن والأنف والحنجرة، أولغا مالتشينكو، إن استخدام عقاقير مضيق الأوعية في الأنف لأكثر من سبعة أيام يمكن أن يؤدي إلى عواقب سلبية على القلب. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T05:38+0000
2022-09-16T05:38+0000
2022-09-16T05:38+0000
علوم
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أولاً، يعتبر استخدام القطرات لأكثر من أسبوع بداية إدمان، والذي بمرور الوقت سيكون من الصعب التغلب عليه. بالإضافة إلى ذلك، مع الاستخدام المطول للقطرات، تحدث تغييرات في بنية الغشاء المخاطي للأنف، وتنمو الأوعية.ونقلت URA.RU عنها، قولها: "بالإضافة إلى الإدمان، تؤثر القطرات على مستقبلات الغدة الكظرية الموجودة في جميع أنحاء الجسم، وبالتالي جميع الأوعية الدموية، بما في ذلك الدماغ، ويزداد الحمل على القلب أيضًا".لاحظت طبيبة الأنف والأذن والحنجرة أيضًا خطر الإصابة بالسكتات الدماغية مع الاستخدام المطول للقطرات بسبب حدوث بعض مشاكل القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم. وأضافت أن الحمل على الأوعية يزيد من فرص الإصابة بالدوالي.وقالت مالتشينكو إن القطرات تؤثر على جدار الأوعية الدموية من خلال الأدرينالين الذي يسبب تقلص الغشاء العضلي للأوعية.
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علوم
طبيبة تحذر من مشاكل في القلب بسبب قطرات الأنف
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قالت طبيبة الأذن والأنف والحنجرة، أولغا مالتشينكو، إن استخدام عقاقير مضيق الأوعية في الأنف لأكثر من سبعة أيام يمكن أن يؤدي إلى عواقب سلبية على القلب.
أولاً، يعتبر استخدام القطرات لأكثر من أسبوع بداية إدمان، والذي بمرور الوقت سيكون من الصعب التغلب عليه. بالإضافة إلى ذلك، مع الاستخدام المطول للقطرات، تحدث تغييرات في بنية الغشاء المخاطي للأنف، وتنمو الأوعية.
ونقلت URA.RU عنها، قولها: "بالإضافة إلى الإدمان، تؤثر القطرات على مستقبلات الغدة الكظرية الموجودة في جميع أنحاء الجسم، وبالتالي جميع الأوعية الدموية، بما في ذلك الدماغ، ويزداد الحمل على القلب أيضًا".
لاحظت طبيبة الأنف والأذن والحنجرة أيضًا خطر الإصابة بالسكتات الدماغية مع الاستخدام المطول للقطرات بسبب حدوث بعض مشاكل القلب
، مثل ارتفاع ضغط الدم. وأضافت أن الحمل على الأوعية يزيد من فرص الإصابة بالدوالي.
وقالت مالتشينكو إن القطرات تؤثر على جدار الأوعية الدموية من خلال الأدرينالين الذي يسبب تقلص الغشاء العضلي للأوعية.