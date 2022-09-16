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3 دول عربية تحصل على صفة "شريك حوار" في منظمة شنغهاي للتعاون
https://sputnikarabic.ae/20220916/3-دول-عربية-تحصل-على-صفة-شريك-حوار-في-منظمة-شنغهاي-للتعاون-1067810925.html
3 دول عربية تحصل على صفة "شريك حوار" في منظمة شنغهاي للتعاون
3 دول عربية تحصل على صفة "شريك حوار" في منظمة شنغهاي للتعاون
قال رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، اليوم الجمعة، في اجتماع موسع لقمة شنغهاي للتعاون إن البحرين، وجزر المالديف، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، وميانمار... 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T08:01+0000
2022-09-16T08:15+0000
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
منظمة شنغهاي للتعاون
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وأوضح ميرزيوييف: "بفضل الالتزام الراسخ بمبادئ الانفتاح وعدم الانحياز، يتم تقوية العلاقات ذات المنفعة المتبادلة بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، والتعاون الدولي يتطور بنجاح ، وتتوسع العضوية".وأشار رئيس أوزبكستان إلى إجراء توقيع مذكرة التزامات العضوية الكاملة لإيران في المنظمة.وأردف ميرزيوييف: "بالإضافة إلى ذلك، بدأنا إجراءات منح جمهورية بيلاروسيا العضوية الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون".وبدأت جلسات القمة للمنظمة بالانعقاد يومي 15 و16 سبتمبر/ أيلول، حيث ستتم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا، كتعزيز إمكانات المنظمة في مجال ضمان الأمن والاستقرار، وتقوية الروابط الاقتصادية وتطوير ربط النقل وتقوية البعد الثقافي والإنساني للمنظمة
https://sputnikarabic.ae/20220914/بعد-ضم-مصر-وقطر-ما-هى-منظمة-شنغهاي-للتعاون-1067737683.html
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البحرين, الكويت, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, منظمة شنغهاي للتعاون
البحرين, الكويت, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, منظمة شنغهاي للتعاون

3 دول عربية تحصل على صفة "شريك حوار" في منظمة شنغهاي للتعاون

08:01 GMT 16.09.2022 (تم التحديث: 08:15 GMT 16.09.2022)
© AFP 2022 / Alexander Nemenovمؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة سمرقند، أوزبكستان 13 سبتمبر 2022
مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة سمرقند، أوزبكستان 13 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
© AFP 2022 / Alexander Nemenov
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قال رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، اليوم الجمعة، في اجتماع موسع لقمة شنغهاي للتعاون إن البحرين، وجزر المالديف، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، وميانمار ستُمنح وضع "شريك حوار" في المنظمة.
وأوضح ميرزيوييف: "بفضل الالتزام الراسخ بمبادئ الانفتاح وعدم الانحياز، يتم تقوية العلاقات ذات المنفعة المتبادلة بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، والتعاون الدولي يتطور بنجاح ، وتتوسع العضوية".
وأشار رئيس أوزبكستان إلى إجراء توقيع مذكرة التزامات العضوية الكاملة لإيران في المنظمة.
منح مصر وقطر مكانة شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
بعد منح مصر وقطر صفة "شريك الحوار"... ما هي منظمة شنغهاي للتعاون؟
14 سبتمبر, 14:17 GMT
"نرحب بتوقيع مذكرة حول منح صفة شركاء الحوار لجمهورية مصر العربية ودولة قطر، كما ستحصل البحرين وجزر المالديف والكويت والإمارات العربية المتحدة وميانمار على صفة شريك في الحوار".
وأردف ميرزيوييف: "بالإضافة إلى ذلك، بدأنا إجراءات منح جمهورية بيلاروسيا العضوية الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون".
وبدأت جلسات القمة للمنظمة بالانعقاد يومي 15 و16 سبتمبر/ أيلول، حيث ستتم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا، كتعزيز إمكانات المنظمة في مجال ضمان الأمن والاستقرار، وتقوية الروابط الاقتصادية وتطوير ربط النقل وتقوية البعد الثقافي والإنساني للمنظمة
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