https://sputnikarabic.ae/20220916/3-دول-عربية-تحصل-على-صفة-شريك-حوار-في-منظمة-شنغهاي-للتعاون-1067810925.html
3 دول عربية تحصل على صفة "شريك حوار" في منظمة شنغهاي للتعاون
3 دول عربية تحصل على صفة "شريك حوار" في منظمة شنغهاي للتعاون
قال رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، اليوم الجمعة، في اجتماع موسع لقمة شنغهاي للتعاون إن البحرين، وجزر المالديف، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، وميانمار... 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T08:01+0000
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منظمة شنغهاي للتعاون
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وأوضح ميرزيوييف: "بفضل الالتزام الراسخ بمبادئ الانفتاح وعدم الانحياز، يتم تقوية العلاقات ذات المنفعة المتبادلة بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، والتعاون الدولي يتطور بنجاح ، وتتوسع العضوية".وأشار رئيس أوزبكستان إلى إجراء توقيع مذكرة التزامات العضوية الكاملة لإيران في المنظمة.وأردف ميرزيوييف: "بالإضافة إلى ذلك، بدأنا إجراءات منح جمهورية بيلاروسيا العضوية الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون".وبدأت جلسات القمة للمنظمة بالانعقاد يومي 15 و16 سبتمبر/ أيلول، حيث ستتم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا، كتعزيز إمكانات المنظمة في مجال ضمان الأمن والاستقرار، وتقوية الروابط الاقتصادية وتطوير ربط النقل وتقوية البعد الثقافي والإنساني للمنظمة
https://sputnikarabic.ae/20220914/بعد-ضم-مصر-وقطر-ما-هى-منظمة-شنغهاي-للتعاون-1067737683.html
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البحرين, الكويت, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, منظمة شنغهاي للتعاون
البحرين, الكويت, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, منظمة شنغهاي للتعاون
3 دول عربية تحصل على صفة "شريك حوار" في منظمة شنغهاي للتعاون
08:01 GMT 16.09.2022 (تم التحديث: 08:15 GMT 16.09.2022) تابعنا عبر
قال رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، اليوم الجمعة، في اجتماع موسع لقمة شنغهاي للتعاون إن البحرين، وجزر المالديف، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، وميانمار ستُمنح وضع "شريك حوار" في المنظمة.
وأوضح ميرزيوييف: "بفضل الالتزام الراسخ بمبادئ الانفتاح وعدم الانحياز، يتم تقوية العلاقات ذات المنفعة المتبادلة بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، والتعاون الدولي يتطور بنجاح ، وتتوسع العضوية".
وأشار رئيس أوزبكستان إلى إجراء توقيع مذكرة التزامات العضوية الكاملة لإيران في المنظمة.
"نرحب بتوقيع مذكرة حول منح صفة شركاء الحوار لجمهورية مصر العربية ودولة قطر، كما ستحصل البحرين وجزر المالديف والكويت والإمارات العربية المتحدة وميانمار على صفة شريك في الحوار".
وأردف ميرزيوييف: "بالإضافة إلى ذلك، بدأنا إجراءات منح جمهورية بيلاروسيا العضوية الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون".
وبدأت جلسات القمة للمنظمة بالانعقاد يومي 15 و16 سبتمبر/ أيلول، حيث ستتم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا، كتعزيز إمكانات المنظمة في مجال ضمان الأمن والاستقرار، وتقوية الروابط الاقتصادية وتطوير ربط النقل وتقوية البعد الثقافي والإنساني للمنظمة