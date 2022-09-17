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https://sputnikarabic.ae/20220917/أردوغان-لم-أناقش-عملية-أستانا-مع-إبراهيم-رئيسي-1067871311.html
أردوغان: لم أناقش "عملية أستانا" مع إبراهيم رئيسي
أردوغان: لم أناقش "عملية أستانا" مع إبراهيم رئيسي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إنه لم يناقش خلال لقائه بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند "عملية... 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T14:27+0000
2022-09-17T14:27+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
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وقال أردوغان للصحفيين لدى عودته من سمرقند: "بصراحة في هذه القمة، لم نناقش عملية أستانا فيما بيننا، ولكن ناقشت مع زملائي بشكل منفصل القضايا المتعلقة بإيجاد حل دائم للقضية السورية".وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيكون على استعداد للقاء الرئيس السوري بشار الأسد على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون إذا حضر الرئيس السوري إلى سمرقند، حسبما ذكرت صحيفة "حريت".ونقلت الصحيفة عنه: "أود أن يأتي الأسد إلى أوزبكستان، سألتقي به، لكنه لا يستطيع أن يأتي. ستنقسم سوريا بسببه وبسبب سلوكه. لقد حارب المعارضة لحماية سلطته".وأضاف: "من المؤسف أنه لن يتمكن من القدوم إلى أوزبكستان. سألتقي به وأقول هذه الأشياء له شخصيًا".
https://sputnikarabic.ae/20220916/أردوغان-تركيا-تتوقع-توسيع-التعاون-الأمني-مع-منظمة-شنغهاي-1067820735.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم

أردوغان: لم أناقش "عملية أستانا" مع إبراهيم رئيسي

14:27 GMT 17.09.2022
© Sputnik . Sergei Bobylev  / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© Sputnik . Sergei Bobylev
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إنه لم يناقش خلال لقائه بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند "عملية أستانا" بشأن سوريا.
وقال أردوغان للصحفيين لدى عودته من سمرقند: "بصراحة في هذه القمة، لم نناقش عملية أستانا فيما بيننا، ولكن ناقشت مع زملائي بشكل منفصل القضايا المتعلقة بإيجاد حل دائم للقضية السورية".
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيكون على استعداد للقاء الرئيس السوري بشار الأسد على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون إذا حضر الرئيس السوري إلى سمرقند، حسبما ذكرت صحيفة "حريت".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
أردوغان: تركيا تتوقع توسيع التعاون الأمني مع منظمة شنغهاي
أمس, 10:29 GMT
ونقلت الصحيفة عنه: "أود أن يأتي الأسد إلى أوزبكستان، سألتقي به، لكنه لا يستطيع أن يأتي. ستنقسم سوريا بسببه وبسبب سلوكه. لقد حارب المعارضة لحماية سلطته".
وأضاف: "من المؤسف أنه لن يتمكن من القدوم إلى أوزبكستان. سألتقي به وأقول هذه الأشياء له شخصيًا".
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