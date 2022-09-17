https://sputnikarabic.ae/20220917/أردوغان-نسعى-للانضمام-إلى-منظمة-شنغهاي-للتعاون-1067878795.html
أردوغان: نسعى للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون
أردوغان: نسعى للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون
عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن رغبة أنقرة في الانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T17:21+0000
2022-09-17T17:21+0000
2022-09-17T17:21+0000
أخبار تركيا اليوم
منظمة شنغهاي للتعاون
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جاء ذلك في معرض رده على أسئلة الصحفيين في ختام مشاركته بقمة منظمة شنغهاي للتعاون بمدينة سمرقند الأوزبكية، بحسب وكالة "الأناضول"، اليوم السبت.وقال الرئيس التركي إن المنظمة قطعت أشواطا مهمة في مجالات الأمن والاقتصاد والتجارة منذ نشأتها.وأوضح أن منظمة شنغهاي للتعاون انطلقت بخمسة أعضاء في مرحلة تأسيسها، ثم تصاعد العدد إلى 9 أعضاء، بجانب 3 أعضاء مراقبين، و9 أعضاء بصفة "شريك محاور" منها تركيا.واستضافت مدينة سمرقند التاريخية في أوزبكستان، أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون، يومي 15 و16 أيلول/ سبتمبر الجاري.يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تم تأسيسها عام 2001، وتضم في عضويتها أوزبكستان، وباكستان، وروسيا، والصين، وطاجيكستان، وقرغيزستان، وكازاخستان، والهند، وإيران.
https://sputnikarabic.ae/20220917/تركيا-تعلن-انطلاق-سفينتي-حبوب-من-موانئ-أوكرانيا-1067870826.html
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أخبار تركيا اليوم, منظمة شنغهاي للتعاون
أخبار تركيا اليوم, منظمة شنغهاي للتعاون
أردوغان: نسعى للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون
تابعنا عبر
عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن رغبة أنقرة في الانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون.
جاء ذلك في معرض رده على أسئلة الصحفيين في ختام مشاركته بقمة منظمة شنغهاي للتعاون بمدينة سمرقند الأوزبكية، بحسب وكالة "الأناضول"
، اليوم السبت.
وقال الرئيس التركي إن المنظمة قطعت أشواطا مهمة في مجالات الأمن والاقتصاد والتجارة منذ نشأتها.
وأوضح أن منظمة شنغهاي للتعاون
انطلقت بخمسة أعضاء في مرحلة تأسيسها، ثم تصاعد العدد إلى 9 أعضاء، بجانب 3 أعضاء مراقبين، و9 أعضاء بصفة "شريك محاور" منها تركيا.
واستضافت مدينة سمرقند التاريخية في أوزبكستان، أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون، يومي 15 و16 أيلول/ سبتمبر الجاري.
يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تم تأسيسها عام 2001، وتضم في عضويتها أوزبكستان، وباكستان، وروسيا، والصين، وطاجيكستان، وقرغيزستان، وكازاخستان، والهند، وإيران.