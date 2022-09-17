https://sputnikarabic.ae/20220917/أردوغان-يقول-إن-نظيره-الأذربيجاني-أبلغه-بانتهاء-العملية-العسكرية-على-الحدود-مع-أرمينيا-1067872665.html
أردوغان يقول إن نظيره الأذربيجاني أبلغه بانتهاء "العملية العسكرية" على الحدود مع أرمينيا
أردوغان يقول إن نظيره الأذربيجاني أبلغه بانتهاء "العملية العسكرية" على الحدود مع أرمينيا
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن "الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، أبلغه بانتهاء العملية العسكرية على الحدود مع أرمينيا". 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T14:56+0000
2022-09-17T14:56+0000
2022-09-17T14:56+0000
أخبار تركيا اليوم
أرمينيا
أذربيجان
رجب طيب أردوغان
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أنقرة - سبوتنيك. وقال أردوغان، في تصريحات للصحفيين على متن طائرته أثناء عودته من سمرقند، إن "أذريبجان أعلنت انتهاء العملية التي بدأت ردا على استفزازات أرمينيا"، مضيفا: "بما أن العملية قد انتهت بالفعل، فلا فائدة من مناقشتها الآن".وتابع: "وفقا للمعلومات التي تلقيتها من السيد إلهام (علييف)، فإن إخوتنا الأذربيجانيين أصبحوا الآن في وضع آمن"، مشيرا إلى أنه "يعتزم زيارة منطقة زانجلان في منطقة قره باغ في 20 أكتوبر/ تشرين الأول لافتتاح مطار برفقة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف".وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في وقت سابق اليوم، مقتل 79 من جنودها وإصابة 282 خلال الاشتباكات الحدودية التي اندلعت الأسبوع الماضي مع الجارة أرمينيا.وكشفت الوزارة في بيان أن عدد القتلى نتيجة ما سمتها "الاستفزازات الأرمينية في 12 سبتمبر(أيلول) ارتفع إلى 79".وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قد أعلن أمس الجمعة أن 135 جنديا أرمينيا على الأقل قتلوا في الاشتباكات الأخيرة.ودعت روسيا الجانبين، إلى تجنب مواصلة التصعيد وضبط النفس، والمراعاة الكاملة لنظام وقف إطلاق النار.وكانت العمليات العسكرية في إقليم قره باغ، قد استؤنفت في نهاية سبتمبر 2020، بين القوات الأذربيجانية والأرمينية.وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، بوساطة روسية؛ وتضمن بقاء قوات الجانبين في مواقعها الحالية، كما تم نشر قوات حفظ سلام روسية في الإقليم؛ بما في ذلك في ممر لاتشين، الواصل بين قره باغ وجمهورية أرمينيا.
https://sputnikarabic.ae/20220916/بوتين-من-الجيد-أننا-تمكنا-من-وقف-التصعيد-على-الحدود-بين-أرمينيا-وأذربيجان-1067839818.html
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أخبار تركيا اليوم, أرمينيا, أذربيجان, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, أرمينيا, أذربيجان, رجب طيب أردوغان
أردوغان يقول إن نظيره الأذربيجاني أبلغه بانتهاء "العملية العسكرية" على الحدود مع أرمينيا
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن "الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، أبلغه بانتهاء العملية العسكرية على الحدود مع أرمينيا".
أنقرة - سبوتنيك
. وقال أردوغان، في تصريحات للصحفيين على متن طائرته أثناء عودته من سمرقند، إن "أذريبجان أعلنت انتهاء العملية التي بدأت ردا على استفزازات أرمينيا"، مضيفا: "بما أن العملية قد انتهت بالفعل، فلا فائدة من مناقشتها الآن".
وتابع: "وفقا للمعلومات التي تلقيتها من السيد إلهام (علييف)، فإن إخوتنا الأذربيجانيين أصبحوا الآن في وضع آمن"، مشيرا إلى أنه "يعتزم زيارة منطقة زانجلان في منطقة قره باغ في 20 أكتوبر/ تشرين الأول لافتتاح مطار برفقة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف".
وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في وقت سابق اليوم، مقتل 79 من جنودها وإصابة 282
خلال الاشتباكات الحدودية التي اندلعت الأسبوع الماضي مع الجارة أرمينيا.
وكشفت الوزارة في بيان
أن عدد القتلى نتيجة ما سمتها "الاستفزازات الأرمينية في 12 سبتمبر(أيلول) ارتفع إلى 79".
وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان
قد أعلن أمس الجمعة أن 135 جنديا أرمينيا على الأقل قتلوا في الاشتباكات الأخيرة.
ودعت روسيا الجانبين، إلى تجنب مواصلة التصعيد وضبط النفس، والمراعاة الكاملة لنظام وقف إطلاق النار.
وكانت العمليات العسكرية في إقليم قره باغ، قد استؤنفت في نهاية سبتمبر 2020، بين القوات الأذربيجانية والأرمينية.
وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، بوساطة روسية؛ وتضمن بقاء قوات الجانبين في مواقعها الحالية، كما تم نشر قوات حفظ سلام روسية في الإقليم؛ بما في ذلك في ممر لاتشين، الواصل بين قره باغ وجمهورية أرمينيا.