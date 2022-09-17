https://sputnikarabic.ae/20220917/أعمال-شغب-وحرق-منازل-ومركبات-بعد-مقتل-شخص-رميا-بالرصاص-في-الأردن-فيديو-1067877275.html
أعمال شغب وحرق منازل ومركبات بعد مقتل شخص رميا بالرصاص في الأردن... فيديو
أعمال شغب وحرق منازل ومركبات بعد مقتل شخص رميا بالرصاص في الأردن... فيديو
اندلعت أعمال شغب في منطقة شفا بدران بالعاصمة الأردنية عمان، بعد مقتل شاب رميا بالرصاص. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T16:33+0000
2022-09-17T16:33+0000
2022-09-17T16:35+0000
العالم العربي
مقتل
أخبار الأردن
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وأفادت وسائل إعلام محلية، بأنه إثر واقعة القتل هذه اندلعت أعمال شغب في المنطقة، حيث أقدم أشخاص على حرق منازل ومركبات، وسط تواجد أمني مكثف للسيطرة على الوضع.وأضافت المصادر أن المنازل والسيارات التي تم حرقها تعود لعائلة القاتل، فيما طوقت الأجهزة الأمنية المنطقة تحسبا من تطور أعمال عنف.واستطاعت قوات الأمن الأردنية بعد ساعات، فرض سيطرتها على الوضع في المنطقة.وفي التفاصيل، فقد تلقى الأمن العام بلاغًا بوجود جثة داخل سيارة، حيث تبين أن المتوفى تعرض لإطلاق نار.وبعد تحديد هوية القاتل، باشرت الأجهزة الأمنية البحث عن الفاعل لإلقاء القبض عليه.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, مقتل, أخبار الأردن
العالم العربي, مقتل, أخبار الأردن
أعمال شغب وحرق منازل ومركبات بعد مقتل شخص رميا بالرصاص في الأردن... فيديو
16:33 GMT 17.09.2022 (تم التحديث: 16:35 GMT 17.09.2022) تابعنا عبر
اندلعت أعمال شغب في منطقة شفا بدران بالعاصمة الأردنية عمان، بعد مقتل شاب رميا بالرصاص.
وأفادت وسائل إعلام محلية، بأنه إثر واقعة القتل هذه اندلعت أعمال شغب في المنطقة، حيث أقدم أشخاص على حرق منازل ومركبات، وسط تواجد أمني مكثف للسيطرة على الوضع.
وأضافت المصادر
أن المنازل والسيارات التي تم حرقها تعود لعائلة القاتل، فيما طوقت الأجهزة الأمنية المنطقة تحسبا من تطور أعمال عنف.
واستطاعت قوات الأمن الأردنية بعد ساعات، فرض سيطرتها على الوضع في المنطقة.
وفي التفاصيل، فقد تلقى الأمن العام بلاغًا بوجود جثة داخل سيارة، حيث تبين أن المتوفى تعرض لإطلاق نار.
وبعد تحديد هوية القاتل، باشرت الأجهزة الأمنية البحث عن الفاعل لإلقاء القبض عليه.