عربي
https://sputnikarabic.ae/20220917/أعمال-شغب-وحرق-منازل-ومركبات-بعد-مقتل-شخص-رميا-بالرصاص-في-الأردن-فيديو-1067877275.html
أعمال شغب وحرق منازل ومركبات بعد مقتل شخص رميا بالرصاص في الأردن... فيديو
أعمال شغب وحرق منازل ومركبات بعد مقتل شخص رميا بالرصاص في الأردن... فيديو
اندلعت أعمال شغب في منطقة شفا بدران بالعاصمة الأردنية عمان، بعد مقتل شاب رميا بالرصاص. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T16:33+0000
2022-09-17T16:35+0000
العالم العربي
مقتل
أخبار الأردن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102128/84/1021288452_0:199:3393:2108_1920x0_80_0_0_a48c629443637db3283342bee54e2339.jpg
وأفادت وسائل إعلام محلية، بأنه إثر واقعة القتل هذه اندلعت أعمال شغب في المنطقة، حيث أقدم أشخاص على حرق منازل ومركبات، وسط تواجد أمني مكثف للسيطرة على الوضع.وأضافت المصادر أن المنازل والسيارات التي تم حرقها تعود لعائلة القاتل، فيما طوقت الأجهزة الأمنية المنطقة تحسبا من تطور أعمال عنف.واستطاعت قوات الأمن الأردنية بعد ساعات، فرض سيطرتها على الوضع في المنطقة.وفي التفاصيل، فقد تلقى الأمن العام بلاغًا بوجود جثة داخل سيارة، حيث تبين أن المتوفى تعرض لإطلاق نار.وبعد تحديد هوية القاتل، باشرت الأجهزة الأمنية البحث عن الفاعل لإلقاء القبض عليه.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102128/84/1021288452_159:0:3234:2306_1920x0_80_0_0_ca86b52cc0f10633b9f569bc06579766.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, مقتل, أخبار الأردن
العالم العربي, مقتل, أخبار الأردن

أعمال شغب وحرق منازل ومركبات بعد مقتل شخص رميا بالرصاص في الأردن... فيديو

16:33 GMT 17.09.2022 (تم التحديث: 16:35 GMT 17.09.2022)
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI الشرطة الأردنية
الشرطة الأردنية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
تابعنا عبرTelegram
اندلعت أعمال شغب في منطقة شفا بدران بالعاصمة الأردنية عمان، بعد مقتل شاب رميا بالرصاص.
وأفادت وسائل إعلام محلية، بأنه إثر واقعة القتل هذه اندلعت أعمال شغب في المنطقة، حيث أقدم أشخاص على حرق منازل ومركبات، وسط تواجد أمني مكثف للسيطرة على الوضع.
وأضافت المصادر أن المنازل والسيارات التي تم حرقها تعود لعائلة القاتل، فيما طوقت الأجهزة الأمنية المنطقة تحسبا من تطور أعمال عنف.
واستطاعت قوات الأمن الأردنية بعد ساعات، فرض سيطرتها على الوضع في المنطقة.
وفي التفاصيل، فقد تلقى الأمن العام بلاغًا بوجود جثة داخل سيارة، حيث تبين أن المتوفى تعرض لإطلاق نار.
وبعد تحديد هوية القاتل، باشرت الأجهزة الأمنية البحث عن الفاعل لإلقاء القبض عليه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала