https://sputnikarabic.ae/20220917/أفغانستان-تظاهرات-احتجاجية-على-قرار-الولايات-المتحدة-بشأن-أصول-البلاد-1067863349.html
أفغانستان... تظاهرات احتجاجية على قرار الولايات المتحدة بشأن أصول البلاد
أفغانستان... تظاهرات احتجاجية على قرار الولايات المتحدة بشأن أصول البلاد
تجمع مئات الأفغان أمام المكتب السابق لمفوضية حقوق الإنسان الأفغانية في العاصمة كابول، احتجاجًا على إعلان الولايات المتحدة تحويل جزء من الاحتياطيات الوطنية... 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T12:12+0000
2022-09-17T12:12+0000
2022-09-17T12:12+0000
العالم
أخبار أفغانستان اليوم
مذكرة احتجاج
واشنطن
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ورفع المتظاهرون لافتات ورددوا هتافات مناهضة للولايات المتحدة، ملقين باللوم عليها في الأزمة الإنسانية والاقتصادية المستمرة في أفغانستان، وفق وكالة "شينخوا" الصينية.كما دعا المتظاهرون في الإعلان إلى الإلغاء الفوري والكامل لتجميد أكثر من 9 مليارات دولار، ومحاكمة الجنود الذين ارتكبوا جرائم حرب.أعلنت الحكومتان الأمريكية والسويسرية وخبراء اقتصاد أفغان، في وقت سابق، عن إنشاء صندوق إغاثة أفغاني بأموال البنك المركزي المجمدة.تم تعليق التمويل الدولي لأفغانستان وتجميد مليارات الدولارات من أصول البلاد في الخارج، ومعظمها في الولايات المتحدة بعد سيطرة طالبان على البلاد في أغسطس/ آب 2021، بعد انسحاب الجيش الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20220914/أمريكا-تعلن-إنشاء-صندوق-إغاثة-أفغاني-بأموال-البنك-المركزي-المجمدة-1067740145.html
أخبار أفغانستان اليوم
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أفغانستان اليوم, مذكرة احتجاج, واشنطن
العالم, أخبار أفغانستان اليوم, مذكرة احتجاج, واشنطن
أفغانستان... تظاهرات احتجاجية على قرار الولايات المتحدة بشأن أصول البلاد
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تجمع مئات الأفغان أمام المكتب السابق لمفوضية حقوق الإنسان الأفغانية في العاصمة كابول، احتجاجًا على إعلان الولايات المتحدة تحويل جزء من الاحتياطيات الوطنية الأفغانية إلى صندوق ائتماني في سويسرا، داعين إلى الإفراج الكامل عن الأصول.
ورفع المتظاهرون لافتات ورددوا هتافات مناهضة للولايات المتحدة، ملقين باللوم عليها في الأزمة الإنسانية والاقتصادية المستمرة في أفغانستان، وفق وكالة
"شينخوا" الصينية.
وطالب المتظاهرون بالإفراج الفوري والكامل عن احتياطيات البنك المركزي الأفغاني. وأصدر المتظاهرون بيانا في ختام التظاهرة، اتهموا فيه القوات التي تقودها الولايات المتحدة بارتكاب جرائم حرب وقتل شنيع لأبرياء من الرجال والنساء والأطفال الأفغان.
كما دعا المتظاهرون في الإعلان إلى الإلغاء الفوري والكامل لتجميد أكثر من 9 مليارات دولار، ومحاكمة الجنود الذين ارتكبوا جرائم حرب.
أعلنت الحكومتان الأمريكية والسويسرية وخبراء اقتصاد أفغان، في وقت سابق، عن إنشاء صندوق إغاثة أفغاني بأموال البنك المركزي المجمدة.
تم تعليق التمويل الدولي لأفغانستان وتجميد مليارات الدولارات من أصول البلاد في الخارج، ومعظمها في الولايات المتحدة بعد سيطرة طالبان على البلاد في أغسطس/ آب 2021، بعد انسحاب الجيش الأمريكي.