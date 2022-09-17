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https://sputnikarabic.ae/20220917/ألمانيا-تقرر-إهداء-50-عربة-مصفحة-من-طراز-دينغو-للأوكرانيين-1067858524.html
ألمانيا تقرر إهداء 50 عربة مصفحة من طراز "دينغو" للأوكرانيين
ألمانيا تقرر إهداء 50 عربة مصفحة من طراز "دينغو" للأوكرانيين
قررت السلطات الألمانية نقل ناقلات الجنود المدرعة Dingo ATF بدلاً من ناقلات الجنود المدرعة TPz 1 Fuchs (6x6) إلى التشكيلات الأوكرانية، بحسب مدونة bmpd بالإشارة... 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T09:41+0000
2022-09-17T09:41+0000
رصد عسكري
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في المجموع، يجب أن يتلقى مسلحو القوات المسلحة لأوكرانيا 50 مركبة قتالية خفيفة من هذا الطراز.أفيد سابقًا، أن ألمانيا تستخدم نحو 300 وحدة منTPz 1 Fuchs، ولن يتم إرسالها إلى أي مكان، حتى يتم استبدالها بمعدات أكثر حداثة.جرى تطوير Dingo ATF في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وتم استخدام مكونات وتجميعات المركبات ذات المحورين الشهيرة Unimog S5000 في جميع التضاريس على نطاق واسع أثناء أعمال التصميم.يصل الوزن القتالي إلى 8000 كغ، بسائق واحد، ويمكن أن تحمل 8 جنود مشاة. يتم استخدام مدفع رشاش MG-3 عيار 7.62 ملم للدعم الناري، والذي يمكن استبداله بقاذفة قنابل آلية أكثر قوة 12.7 ملم M2 أو 40 ملم.يمكن للدروع أن تتحمل الرصاص عيار 7.62 ملم وشظايا القذائف وانفجار يصل إلى ثمانية كيلوغرامات من مادة "تي إن تي".قوة المحرك - 237 حصان، السرعة القصوى على الطريق السريع 90 كم / ساعة. احتياطي الطاقة - 1000 كم.بالإضافة إلى Dingo ATF ، من المتوقع إرسال راجمات MARS II ، والتي تعد تعديلًا لـ M270 MLRS الأمريكية. جنبا إلى جنب معها، سيتم نقل مجموعة من الذخيرة تتكون من 200 صاروخ.
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رصد عسكري
رصد عسكري

ألمانيا تقرر إهداء 50 عربة مصفحة من طراز "دينغو" للأوكرانيين

09:41 GMT 17.09.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورراجمات صواريخ روسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية
راجمات صواريخ روسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
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قررت السلطات الألمانية نقل ناقلات الجنود المدرعة Dingo ATF بدلاً من ناقلات الجنود المدرعة TPz 1 Fuchs (6x6) إلى التشكيلات الأوكرانية، بحسب مدونة bmpd بالإشارة إلى منشور "بيلد".
في المجموع، يجب أن يتلقى مسلحو القوات المسلحة لأوكرانيا 50 مركبة قتالية خفيفة من هذا الطراز.
أفيد سابقًا، أن ألمانيا تستخدم نحو 300 وحدة منTPz 1 Fuchs، ولن يتم إرسالها إلى أي مكان، حتى يتم استبدالها بمعدات أكثر حداثة.
جرى تطوير Dingo ATF في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وتم استخدام مكونات وتجميعات المركبات ذات المحورين الشهيرة Unimog S5000 في جميع التضاريس على نطاق واسع أثناء أعمال التصميم.
يصل الوزن القتالي إلى 8000 كغ، بسائق واحد، ويمكن أن تحمل 8 جنود مشاة. يتم استخدام مدفع رشاش MG-3 عيار 7.62 ملم للدعم الناري، والذي يمكن استبداله بقاذفة قنابل آلية أكثر قوة 12.7 ملم M2 أو 40 ملم.
يمكن للدروع أن تتحمل الرصاص عيار 7.62 ملم وشظايا القذائف وانفجار يصل إلى ثمانية كيلوغرامات من مادة "تي إن تي".
قوة المحرك - 237 حصان، السرعة القصوى على الطريق السريع 90 كم / ساعة. احتياطي الطاقة - 1000 كم.
بالإضافة إلى Dingo ATF ، من المتوقع إرسال راجمات MARS II ، والتي تعد تعديلًا لـ M270 MLRS الأمريكية. جنبا إلى جنب معها، سيتم نقل مجموعة من الذخيرة تتكون من 200 صاروخ.
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