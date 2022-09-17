https://sputnikarabic.ae/20220917/أمريكا-تحذير-من-تحول-العاصفة-فيونا-إلى-إعصار-مع-اقترابها-من-بورتوريكو-1067885615.html
أمريكا.. تحذير من تحول العاصفة "فيونا" إلى إعصار مع اقترابها من بورتوريكو
أمريكا.. تحذير من تحول العاصفة "فيونا" إلى إعصار مع اقترابها من بورتوريكو
يستعد سكان جزيرة بورتوريكو الأمريكية، اليوم السبت، لوصول العاصفة الاستوائية فيونا وتحولها إلى إعصار. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T21:09+0000
2022-09-17T21:09+0000
2022-09-17T21:09+0000
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية للأنباء إن تحول العاصفة فيونا إلى إعصار يهدد بسقوط ما يصل إلى 20 بوصة (51 سم) من الأمطار حيث يستعد الناس للانهيارات الأرضية المحتملة والفيضانات الشديدة وانقطاع التيار الكهربائي.واكتسبت العاصفة الاستوائية فيونا قوة اليوم السبت مع توجهها نحو بورتوريكو، مما دفع المركز الوطني للأعاصير (NHC) إلى إصدار تحذير من الأعاصير للأراضي الأمريكية ومراقبة جزر العذراء الأمريكية (تقع إلى الشرق من جزيرة بورتوريكو وتبعد عنها بحوالي 64 كم).وضربت العاصفة في السابق العديد من الجزر الكاريبية الشرقية، وسجلت حالة وفاة واحدة في إقليم جوادلوب الفرنسي.وقال حاكم الإقليم ألكسندر روشاتي للصحفيين اليوم السبت إنه تم العثور على الجثة على جانب طريق بعد أن جرفت الفيضانات منزلا في العاصمة باس تير.وتم إنقاذ أكثر من 20 شخصا آخر وسط الرياح العاتية والأمطار التي تركت 13000 شخصا بدون كهرباء.
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا.. تحذير من تحول العاصفة "فيونا" إلى إعصار مع اقترابها من بورتوريكو
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يستعد سكان جزيرة بورتوريكو الأمريكية، اليوم السبت، لوصول العاصفة الاستوائية فيونا وتحولها إلى إعصار.
وقالت وكالة
"أسوشيتد برس" الأمريكية للأنباء إن تحول العاصفة فيونا إلى إعصار يهدد بسقوط ما يصل إلى 20 بوصة (51 سم) من الأمطار حيث يستعد الناس للانهيارات الأرضية المحتملة والفيضانات الشديدة وانقطاع التيار الكهربائي.
واكتسبت العاصفة الاستوائية فيونا قوة اليوم السبت مع توجهها نحو بورتوريكو، مما دفع المركز الوطني للأعاصير (NHC) إلى إصدار تحذير من الأعاصير
للأراضي الأمريكية ومراقبة جزر العذراء الأمريكية (تقع إلى الشرق من جزيرة بورتوريكو وتبعد عنها بحوالي 64 كم).
وضربت العاصفة في السابق العديد من الجزر الكاريبية الشرقية، وسجلت حالة وفاة واحدة في إقليم جوادلوب الفرنسي.
وقال حاكم الإقليم ألكسندر روشاتي للصحفيين اليوم السبت إنه تم العثور على الجثة على جانب طريق بعد أن جرفت الفيضانات منزلا في العاصمة باس تير.
وتم إنقاذ أكثر من 20 شخصا آخر وسط الرياح العاتية والأمطار التي تركت 13000 شخصا بدون كهرباء.