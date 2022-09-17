عربي
https://sputnikarabic.ae/20220917/أمين-حزب-العمال-التونسي-يهاجم-مرسوم-تنقيح-النظام-الانتخابي-1067886270.html
أمين حزب العمال التونسي يهاجم مرسوم تنقيح النظام الانتخابي
أمين حزب العمال التونسي يهاجم مرسوم تنقيح النظام الانتخابي
هاجم الأمين العام لحزب العمال التونسي، حمة الهمامي، المرسوم المتعلق بتنقيح النظام الانتخابي واصفا إياه بأنه حلقة من حلقات انقلاب الرئيس قيس سعيد لضرب الأحزاب... 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T21:42+0000
2022-09-17T21:42+0000
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/03/1063056171_0:0:882:497_1920x0_80_0_0_cf704e3aab783d8de50fe57fd78e140a.jpg
وقالت وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء أنه تمت صياغة المرسوم بصفة فردية دون استشارة أحد أو هيئة من الهيئات والمؤسسات وفق تقديره.وأضاف الهمامي أن المرسوم تضمن "تراجعا صريحا عن التناصف بين الجنسين، وتقسيما اعتباطيا للدوائر الانتخابية وهو ما اعتبره فضيحة وسيكون مصيره مزبلة التاريخ".وشدد أمين حزب العمال على أن حزبه سيعمل مع الأحزاب الأخرى التي شاركت في الحملة الوطنية لمقاطعة الاستفتاء، على مقاومة وإسقاط المرسوم معتبرا أن "المعركة ضد قيس سعيد وضد الشعبوية هي معركة وجود".ووصف الهمامي الانتخابات التشريعية القادمة، بأنها ستكون صورية ومهزلة "يراد من خلالها إيهام التونسيين بديمقراطية زائفة من أجل التأسيس إلى نظام استبدادي فاشي ومجلس نيابي برلماني يكون شتاتا من الأفراد المعزولين عن بعضهم البعض"، على حد تعبيره.
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/03/1063056171_12:0:852:630_1920x0_80_0_0_8e316bdcfa6cdaadcfdab8ebe882fd48.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم
أخبار تونس اليوم

أمين حزب العمال التونسي يهاجم مرسوم تنقيح النظام الانتخابي

21:42 GMT 17.09.2022
© Photoالأمين العام لحزب العمال التونسي حمة الهمامي
الأمين العام لحزب العمال التونسي حمة الهمامي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© Photo
تابعنا عبرTelegram
هاجم الأمين العام لحزب العمال التونسي، حمة الهمامي، المرسوم المتعلق بتنقيح النظام الانتخابي واصفا إياه بأنه حلقة من حلقات انقلاب الرئيس قيس سعيد لضرب الأحزاب السياسية.
وقالت وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء أنه تمت صياغة المرسوم بصفة فردية دون استشارة أحد أو هيئة من الهيئات والمؤسسات وفق تقديره.
وأضاف الهمامي أن المرسوم تضمن "تراجعا صريحا عن التناصف بين الجنسين، وتقسيما اعتباطيا للدوائر الانتخابية وهو ما اعتبره فضيحة وسيكون مصيره مزبلة التاريخ".
وشدد أمين حزب العمال على أن حزبه سيعمل مع الأحزاب الأخرى التي شاركت في الحملة الوطنية لمقاطعة الاستفتاء، على مقاومة وإسقاط المرسوم معتبرا أن "المعركة ضد قيس سعيد وضد الشعبوية هي معركة وجود".
ووصف الهمامي الانتخابات التشريعية القادمة، بأنها ستكون صورية ومهزلة "يراد من خلالها إيهام التونسيين بديمقراطية زائفة من أجل التأسيس إلى نظام استبدادي فاشي ومجلس نيابي برلماني يكون شتاتا من الأفراد المعزولين عن بعضهم البعض"، على حد تعبيره.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала