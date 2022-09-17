https://sputnikarabic.ae/20220917/أوبر-لم-نعثر-على-أي-دليل-حول-سرقة-بيانات-المستخدمين-1067858060.html

"أوبر": لم نعثر على "أي دليل" حول سرقة بيانات المستخدمين

"أوبر": لم نعثر على "أي دليل" حول سرقة بيانات المستخدمين

قالت شركة "أوبر" الأمريكية لخدمات النقل إنها لم تعثر على "أي دليل" بشأن الوصول إلى بيانات ‏حساسة خاصة بمستخدميها حول العالم، وذلك بعد أن ذكرت تقارير أن "هاكر"... 17.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-17T09:26+0000

2022-09-17T09:26+0000

2022-09-17T09:26+0000

مجتمع

منوعات

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وأكدت في بيان لها أن عملية الاختراق لم تسفر عن الوصول إلى سجل تاريخ الرحلات الخاص بالمستخدمين، وأن كافة خدماتها تعمل بشكل صحيح، وأنها استعادت استخدام البرامج الداخلية التي قامت بإزالتها عند اكتشاف عملية الاختراق.ولم تذكر "أوبر" في بيانها المزيد من المعلومات عن الجاني المبلغ عنه أو طبيعة الحادث.وفي بيان أولي لها، أكدت "أوبر" التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقرا لها، أمس الجمعة، أنها كانت تستجيب "لحادث أمن إلكتروني"، وأكدت أنه لا توجد مشاكل مع خدمة الشركة، التي تعمل في أكثر من 10 آلاف مدينة حول العالم.وأضافت "أوبر" في تغريدة لها على "تويتر": "نحن على اتصال بسلطات إنفاذ القانون وسننشر تحديثات إضافية هنا عندما تصبح متاحة".وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية كشفت في تقرير لها قيام "هاكر" يبلغ من العمر 18 عاما باختراق الأنظمة الأساسية لشركة "أوبر"، واخترق نظام المراسلة "سلاك" الذي يستخدمه موظفو الشركة داخل مقر عملهم، وأرسل لهم من خلاله رسالة بأن البرنامج تعرض لاختراق.لكن يزعم موقع "Bleeping Computer" أن المخترق تمكن من الوصول إلى برنامج المكافآت الخاص بشركة "أوبر"، وهو ما يثير مخاوف من أنه قد يكون لديه حق الوصول إلى "شفرة المصدر" (Source Code)، أو يمكنه بيع بيانات المكافأة للمخترقين الآخرين، الذين قد يستخدمون الثغرات الأمنية لصالح حملاتهم الخاصة.

https://sputnikarabic.ae/20220724/أوبر-المصرية-ترفع-أسعار-رحلاتها-بعد-الزيادة-الثالثة-في-البنزين-خلال-2022-1065477414.html

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