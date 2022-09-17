https://sputnikarabic.ae/20220917/أول-إماراتي-محترف-في-الدوري-العراقي-يكشف-تفاصيل-انتقاله-إلى-نادي-الديوانية-فيديو-1067870262.html

أول إماراتي محترف في الدوري العراقي يكشف تفاصيل انتقاله إلى نادي الديوانية... فيديو

أول إماراتي محترف في الدوري العراقي يكشف تفاصيل انتقاله إلى نادي الديوانية... فيديو

كشف اللاعب محمد سالم الظاهري، أول إماراتي يلعب في الدوري العراقي عن تفاصيل انتقاله إلى نادي الديوانية. 17.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-17T13:51+0000

2022-09-17T13:51+0000

2022-09-17T13:51+0000

رياضة

الدوري العراقي

انتقال

منتخب الإمارات

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وقال محمد سالم الظاهري في تصريحات لقناة "أبوظبي" الإماراتية، إن "فكرة الانتقال للديوانية جاءت من الكابتن يونس محمود ووكيل أعمالي، هي فكرة أن تحترف خارجيا وتكون بوابة لباقي اللاعبين، وما كان عندي أي عراقيل في الموضوع".وأوضح أنه كان لديه عروض من الزوراء والقوة الجوية العراقيين، لكنه كان على تواصل دائم مع سامر سعيد قائد منتخب العراق السابق ويونس محمود، حيث نصحاه بالانتقال إلى الديوانية.وعن العروض الإماراتية، أوضح محمد سالم الظاهري أن وكيل أعماله لم يتواصل مع أي ناد إماراتي، وأشار إلى أنه من ثلاثة شهور بدأت تتواجد فكرة اللعب في الدوري العراقي.وعن هذا التحدي، قال محمد سالم الظاهري البالغ من العمر 31 عاما، إنه لا يقدم اللاعب محمد بل يقدم دولة الإمارات.وبشأن مشاريعه المسقبلية، قال محمد سالم الظاهري إنه يريد العودة إلى المنتخب، من بوابة الدوري العراقي، كما أكد أنه تلقى ترحيبًا كبيرًا من المشجعين.

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سبوتنيك عربي

رياضة, الدوري العراقي, انتقال, منتخب الإمارات