https://sputnikarabic.ae/20220917/إسرائيلي-يستميت-في-مواجهة-لصين-حاولا-سرقة-حقيبته-فيديو-1067883505.html
إسرائيلي يستميت في مواجهة لصين حاولا سرقة حقيبته... فيديو
إسرائيلي يستميت في مواجهة لصين حاولا سرقة حقيبته... فيديو
أبدى إسرائيلي استماتة شديدة لدى تصديه للصين حاولا انتزاع حقيبة كان يحملها جنوبي مدينة تل أبيب وسط البلاد رغم تعرضه للسحل والركل. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T20:04+0000
2022-09-17T20:04+0000
2022-09-17T20:04+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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ذكرت قناة "كان" الرسمية " أن اثنين مشتبه بهم بسرقة رجل يبلغ من العمر 57 عاما في تل أبيب قاما بمهاجمة الرجل وركله في الشارع وسحله على الأرض".وأوضحت أن الحادث وقع يوم الأربعاء الماضي، وأصيب الضحية بجروح طفيفة نقل على إثرها إلى المستشفى فيما فر الجناة ولم يتم القبض عليهما بعد.ويظهر مقطع فيديو بثته القناة أحد اللصوص وهو يحاول سحب الحقيبة من الضحية الذي ظل متشبسا بها رغم سحله لمسافة طويلة على الأرض، فيما قام اللص الآخر بركل الرجل بشدة في أنحاء متفرقة من جسده.وأخيرا تمكن اللصان من انتزاع الحقيبة من الرجل ولاذا بالفرار من المكان.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيلي يستميت في مواجهة لصين حاولا سرقة حقيبته... فيديو
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أبدى إسرائيلي استماتة شديدة لدى تصديه للصين حاولا انتزاع حقيبة كان يحملها جنوبي مدينة تل أبيب وسط البلاد رغم تعرضه للسحل والركل.
ذكرت قناة "كان" الرسمية " أن اثنين مشتبه بهم بسرقة رجل يبلغ من العمر 57 عاما في تل أبيب قاما بمهاجمة الرجل وركله في الشارع وسحله على الأرض".
وأوضحت أن الحادث وقع يوم الأربعاء الماضي، وأصيب الضحية بجروح طفيفة نقل على إثرها إلى المستشفى فيما فر الجناة ولم يتم القبض عليهما بعد.
ويظهر مقطع فيديو بثته القناة أحد اللصوص وهو يحاول سحب الحقيبة من الضحية الذي ظل متشبسا بها رغم سحله لمسافة طويلة على الأرض، فيما قام اللص الآخر بركل الرجل بشدة في أنحاء متفرقة من جسده.
وأخيرا تمكن اللصان من انتزاع الحقيبة من الرجل ولاذا بالفرار من المكان.