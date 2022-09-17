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https://sputnikarabic.ae/20220917/إسرائيلي-يستميت-في-مواجهة-لصين-حاولا-سرقة-حقيبته-فيديو-1067883505.html
إسرائيلي يستميت في مواجهة لصين حاولا سرقة حقيبته... فيديو
إسرائيلي يستميت في مواجهة لصين حاولا سرقة حقيبته... فيديو
أبدى إسرائيلي استماتة شديدة لدى تصديه للصين حاولا انتزاع حقيبة كان يحملها جنوبي مدينة تل أبيب وسط البلاد رغم تعرضه للسحل والركل. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T20:04+0000
2022-09-17T20:04+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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ذكرت قناة "كان" الرسمية " أن اثنين مشتبه بهم بسرقة رجل يبلغ من العمر 57 عاما في تل أبيب قاما بمهاجمة الرجل وركله في الشارع وسحله على الأرض".وأوضحت أن الحادث وقع يوم الأربعاء الماضي، وأصيب الضحية بجروح طفيفة نقل على إثرها إلى المستشفى فيما فر الجناة ولم يتم القبض عليهما بعد.ويظهر مقطع فيديو بثته القناة أحد اللصوص وهو يحاول سحب الحقيبة من الضحية الذي ظل متشبسا بها رغم سحله لمسافة طويلة على الأرض، فيما قام اللص الآخر بركل الرجل بشدة في أنحاء متفرقة من جسده.وأخيرا تمكن اللصان من انتزاع الحقيبة من الرجل ولاذا بالفرار من المكان.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيلي يستميت في مواجهة لصين حاولا سرقة حقيبته... فيديو

20:04 GMT 17.09.2022
© AFP 2022 / Jack Guezيضيء مبنى بلدية تل أبيب بألوان علم المملكة المتحدة كدليل على التضامن مع العائلة المالكة البريطانية بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر 2022
يضيء مبنى بلدية تل أبيب بألوان علم المملكة المتحدة كدليل على التضامن مع العائلة المالكة البريطانية بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© AFP 2022 / Jack Guez
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أبدى إسرائيلي استماتة شديدة لدى تصديه للصين حاولا انتزاع حقيبة كان يحملها جنوبي مدينة تل أبيب وسط البلاد رغم تعرضه للسحل والركل.
ذكرت قناة "كان" الرسمية " أن اثنين مشتبه بهم بسرقة رجل يبلغ من العمر 57 عاما في تل أبيب قاما بمهاجمة الرجل وركله في الشارع وسحله على الأرض".
وأوضحت أن الحادث وقع يوم الأربعاء الماضي، وأصيب الضحية بجروح طفيفة نقل على إثرها إلى المستشفى فيما فر الجناة ولم يتم القبض عليهما بعد.
ويظهر مقطع فيديو بثته القناة أحد اللصوص وهو يحاول سحب الحقيبة من الضحية الذي ظل متشبسا بها رغم سحله لمسافة طويلة على الأرض، فيما قام اللص الآخر بركل الرجل بشدة في أنحاء متفرقة من جسده.
وأخيرا تمكن اللصان من انتزاع الحقيبة من الرجل ولاذا بالفرار من المكان.
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