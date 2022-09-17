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https://sputnikarabic.ae/20220917/إطلاق-رحلات-مباشرة-من-سوتشي-الروسية-إلى-الغردقة-وشرم-الشيخ-1067866634.html
إطلاق رحلات مباشرة من سوتشي الروسية إلى الغردقة وشرم الشيخ
إطلاق رحلات مباشرة من سوتشي الروسية إلى الغردقة وشرم الشيخ
أعلنت شركة طيران "روسيا" عن إطلاق رحلات مباشرة من مدينة سوتشي إلى شرم الشيخ والغردقة اعتبارا من 30 أكتوبر/تشرين الأول. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T12:41+0000
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وبحسب ما نقل مشغل مطار "كوبان" الروسي لـ"سبوتنيك"، فإنه سيتم تنفيذ هذه الرحلات من المطار لأول مرة في هذه الوجهات.يذكر أنه يمكن السفر من مطار سوتشي إلى 7 وجهات أجنبية، ويبقى المطار الوحيد لإقلاع واستقبال الطائرات في منتجعات إقليم كراسنودار.يذكر أنه في وقت سابق أعلنت شركة "كورال ترافيل"، المتخصصة في تنظيم الرحلات، عن بدء برنامج رحلات مباشرة من موسكو إلى مصر اعتبارا من 3 سبتمبر/أيلول.وأعلنت الشركة أنه سيتم تشغيل الرحلات الجوية يوميا على متن طائرات "مصر للطيران"، حيث تستغرق الرحلات حوالي خمس ساعات.
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العالم
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إطلاق رحلات مباشرة من سوتشي الروسية إلى الغردقة وشرم الشيخ

12:41 GMT 17.09.2022 (تم التحديث: 12:45 GMT 17.09.2022)
© Sputnik . Nina Zotina / الانتقال إلى بنك الصورمطار "سوتشي" الدولي في آدلر
مطار سوتشي الدولي في آدلر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© Sputnik . Nina Zotina
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أعلنت شركة طيران "روسيا" عن إطلاق رحلات مباشرة من مدينة سوتشي إلى شرم الشيخ والغردقة اعتبارا من 30 أكتوبر/تشرين الأول.
وبحسب ما نقل مشغل مطار "كوبان" الروسي لـ"سبوتنيك"، فإنه سيتم تنفيذ هذه الرحلات من المطار لأول مرة في هذه الوجهات.

وأوضحت الشركة أنه سيتم تنفيذ رحلات يومية على متن طائرات روسية الصنع من طراز Superjet 100. بعدد مقاعد يصل لـ87 سيكون منها 12 مقعدا مخصصا لدرجة رجال الأعمال.

يذكر أنه يمكن السفر من مطار سوتشي إلى 7 وجهات أجنبية، ويبقى المطار الوحيد لإقلاع واستقبال الطائرات في منتجعات إقليم كراسنودار.
يذكر أنه في وقت سابق أعلنت شركة "كورال ترافيل"، المتخصصة في تنظيم الرحلات، عن بدء برنامج رحلات مباشرة من موسكو إلى مصر اعتبارا من 3 سبتمبر/أيلول.
وأعلنت الشركة أنه سيتم تشغيل الرحلات الجوية يوميا على متن طائرات "مصر للطيران"، حيث تستغرق الرحلات حوالي خمس ساعات.
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