https://sputnikarabic.ae/20220917/إطلاق-رحلات-مباشرة-من-سوتشي-الروسية-إلى-الغردقة-وشرم-الشيخ-1067866634.html
إطلاق رحلات مباشرة من سوتشي الروسية إلى الغردقة وشرم الشيخ
إطلاق رحلات مباشرة من سوتشي الروسية إلى الغردقة وشرم الشيخ
أعلنت شركة طيران "روسيا" عن إطلاق رحلات مباشرة من مدينة سوتشي إلى شرم الشيخ والغردقة اعتبارا من 30 أكتوبر/تشرين الأول. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T12:41+0000
2022-09-17T12:41+0000
2022-09-17T12:45+0000
العالم
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وبحسب ما نقل مشغل مطار "كوبان" الروسي لـ"سبوتنيك"، فإنه سيتم تنفيذ هذه الرحلات من المطار لأول مرة في هذه الوجهات.يذكر أنه يمكن السفر من مطار سوتشي إلى 7 وجهات أجنبية، ويبقى المطار الوحيد لإقلاع واستقبال الطائرات في منتجعات إقليم كراسنودار.يذكر أنه في وقت سابق أعلنت شركة "كورال ترافيل"، المتخصصة في تنظيم الرحلات، عن بدء برنامج رحلات مباشرة من موسكو إلى مصر اعتبارا من 3 سبتمبر/أيلول.وأعلنت الشركة أنه سيتم تشغيل الرحلات الجوية يوميا على متن طائرات "مصر للطيران"، حيث تستغرق الرحلات حوالي خمس ساعات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إطلاق رحلات مباشرة من سوتشي الروسية إلى الغردقة وشرم الشيخ
12:41 GMT 17.09.2022 (تم التحديث: 12:45 GMT 17.09.2022) تابعنا عبر
أعلنت شركة طيران "روسيا" عن إطلاق رحلات مباشرة من مدينة سوتشي إلى شرم الشيخ والغردقة اعتبارا من 30 أكتوبر/تشرين الأول.
وبحسب ما نقل مشغل مطار "كوبان" الروسي لـ"سبوتنيك"، فإنه سيتم تنفيذ هذه الرحلات من المطار لأول مرة في هذه الوجهات.
وأوضحت الشركة أنه سيتم تنفيذ رحلات يومية على متن طائرات روسية الصنع من طراز Superjet 100. بعدد مقاعد يصل لـ87 سيكون منها 12 مقعدا مخصصا لدرجة رجال الأعمال.
يذكر أنه يمكن السفر من مطار سوتشي إلى 7 وجهات أجنبية، ويبقى المطار الوحيد لإقلاع واستقبال الطائرات في منتجعات إقليم كراسنودار.
يذكر أنه في وقت سابق أعلنت شركة "كورال ترافيل"، المتخصصة في تنظيم
الرحلات، عن بدء برنامج رحلات مباشرة من موسكو إلى مصر اعتبارا من 3 سبتمبر/أيلول.
وأعلنت الشركة أنه سيتم تشغيل الرحلات
الجوية يوميا على متن طائرات "مصر للطيران"، حيث تستغرق الرحلات حوالي خمس ساعات.